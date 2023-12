La confesión de Lance Armstrong: "Mi droga era indetectable"

La mancha negra que extendió Lance Armstrong sobre el mundo del ciclismo y del deporte en general es imposible de borrar, ni siquiera de ocultar mínimamente.

Desposeído de sus siete Tours de Francia, el estadounidense habla hoy en día sin tapujos sobre su dopaje, y cómo se benefició de ello para ganar carreras de la manera más sucia.

Armstrong participó en el pódcast 'Club Random' junto a Bill Maher, donde explicó que "en cierta manera frustrarías al sistema, pero lo que siempre dije, y no intento justificar lo que dije como algo que quisiera repetir otra vez, es que me han hecho 500 pruebas antidóping y nunca he fallado un control. Eso no es mentira. Es la verdad. No había forma de evitar los exámenes. Cuando meé en la taza y analizaron el pipí en la taza, pasó".

"La realidad es que una de estas sustancias, la más beneficiosa, tiene una vida media de apenas cuatro horas. Así que ciertas sustancias, ya sea cannabis o anabolizantes, o lo que sea, tienen vidas medias mucho más largas", indicó.

El exciclista comentó: "Te puedes fumar un porro e ir a trabajar conduciendo tu tractor. Tardas dos semanas y todavía das positivo, porque la vida media en el organismo es mucho más larga. Con la EPO, que fue el combustible para cohetes que cambió no sólo nuestro deporte, sino todos los deportes de resistencia, tienes una vida media de cuatro horas, por lo que sale del cuerpo muy rápidamente".

Sobre los efectos secundarios de su dopaje, el estadounidense comenbtó que "yo no quiero animar a nadie a hacer algo que no tiene por qué hacer. La verdad es que tenías una droga que era indetectable, que era tremendamente beneficiosa para el rendimiento y la recuperación. Ambas son importantes, pero sobre todo para el rendimiento... Y, como nos hicieron creer, con lo que no estoy en desacuerdo, si se tomaba bajo el cuidado de un médico era seguro".

Palabra de tramposo.