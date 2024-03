El anuncio de un control antidopaje provoca 130 abandonos en una prueba ciclista en Villena

'Ciclo 21' explica que el anuncio de la presencia de la CELAD (Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte) en la 40º edición de una carrera ciclista en Villena, provocó el abandono de 130 corredores.

Los números no mienten: de 182 ciclistas apuntados, solo llegaron a meta 52. ¿Por qué? Muchos justificaron su abandono por pinchazos o accidentes, de los cuales no hay ninguna constancia en las imágenes de la carrera.

El segundo clasificado de la carrera, Álvaro Marzá, denunció en redes sociales que el control antidopaje en Villena fue el gran causante de los abandonos. "Control Antidopaje en Villena = pinchazos y retiradas. No es una fórmula matemática, es la pura realidad. A ver si van tomando medidas que esto es un puro chiste. Por cierto, he pasado el control. Tercero que paso. A ver si me dan los resultados y los publico", escribió en un storie que subió a su Instagram personal.

El Torneo Interclubs Vinalopó emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido, mostrando su compromiso con la lucha contra el dopaje y un ciclismo limpio.