Zhang, presidente del Inter: "No tenemos miedo"

Los italianos, felices con su papel de víctima a priori en la final de la Champions League "Respeto profundamente al City, es un equipo magnífico. Pero tenemos calidad para plantarles cara", señala el mandatario de la 'Bienamada'

El chino Steve Zhang, presidente del Inter de Milán, aseguró este viernes que su equipo no le tiene miedo al Manchester City, contra el que peleará este sábado por ganar la Liga de Campeones, porque rinde "contra los equipos fuertes".

"Respeto profundamente al City, es un equipo magnífico. Pero tenemos calidad para plantarles cara. En los últimos años, cuanto más alto se ha puesto el listón para nuestros rivales, mejor hemos rendido. El Inter rinde contra los equipos fuertes", declaró el mandatario en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

Es la primera final de Liga de Campeones de Zhang, el presidente más joven de la historia del Inter, que llegó a Milán en 2018 con 26 años y ha devuelto al club a lo más alto trece años después de su último éxito europeo, la 'Champions' de 2010 que completó el triplete italiano.

"He pensado muchas veces cómo sería ganar una Liga de Campeones. Pero incluso soñar con ganarla me parecía imposible... Ahora que estamos en la final, sin embargo, todos en el club tenemos unas ganas increíbles de intentarlo. Como dijo Inzaghi (entrenador): no tenemos miedo, solo ganas de jugar este partido", comentó.

Un Zhang que confía plenamete en su técnico que, aunque no ha podido hacer buena temporada en la Serie A, ha ganado la Copa Italia, la Supercopa italiana, está en la final de la Liga de Campeones y no ha perdido una final como entrenador interista.

"Inzaghi tiene una gran capacidad de gestión e infunde una calma increíble. Cuando le veo antes de los partidos, estoy más tenso que él. Ha sido un regalo para mí y es el hombre de la final de la Liga de Campeones", confesó.

Incluso, el presidente descartó una remota posibilidad de fichar a Pep Guardiola, entrenador del City: "Es un entrenador muy bueno, capaz de ganar allí donde ha estado. Sin duda sería un placer trabajar con él, pero prefiero elegir entrenadores con experiencia en la Serie A".

Zhang consiguió la cesión de Lukaku por una temporada y, aunque la campaña del belga no haya sido buena en líneas generales, desveló una curiosa anécdota entre ambos.

"Me dijo: 'Presidente, nunca digas nunca, llegaremos a la final de la Liga de Campeones'. Sonreí, pensando 'está loco'. Pero tenía razón...", sentenció.