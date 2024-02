Simeone lamentó no haber marcado en Milán: "Las tuvimos"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, habló en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo ante el Inter de Milán en la ida de los octavos de Champions League. El argentino destacó que los errores pueden suceder en el fútbol, que "eso es lo maravilloso" del deporte y que "puedes preparar lo que sea, pero son humanos".

"Competimos bastante bien, estuvimos cerca de lo que buscábamos, de bloquear el ataque del Inter. Tuvimos algunas situaciones imporantes, más en el segundo tiempo. Ellos aprovecharon muchas pérdidas nuestras para contragolpear y crearnos situaciones. Esto es lo maravilloso del fútbol, puedes preparar lo que sea pero son humanos. Pasan cosas buenas y no tan buenas. Ellos aprovecharon un error entre Rodrigo y Reinildo en esa pelota dividida que quedó y la aprovecharon muy bien", comentó

"Está claro que buscar el 1-1 era importante. Las tuvimos y no pudimos concretarlas, sobre todo la de Llorente que fue la más clara. Estaba el partido muy apretado. Ellos trabajan muy bien de contragolpe. Está todo muy difícil, como la eliminatoria de Bilbao. Tenemos que seguir mejorando, ganando duelos, corriendo con más intensidad para ir mejorando, y a partir de eso seguramente vendrán las cosas buenas", sentenció.

Finalmente, se refirió a las lesiones de Giménez y Griezmann. "Lo de Josema el médico lo explicará mejor. Lo de Antoine fue una torcedura de tobillo. El tobillo es noble, como me decía un médico. No pasa nada. Esperemos que no sea grave".