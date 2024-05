Terzic: "Queremos darlo todo para ganar la Champions"

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, aseguró este martes que su equipo quiere "darlo todo" para ganar la Liga de Campeones el próximo sábado ante el Real Madrid. El técnico alemán insistió en que "el objetivo es ganar" y "si quieres hacer eso, hay que ganar al campeón absoluto en la historia del fútbol y de la Liga de Campeones".

Pese a que recordó que el Real Madrid "ha ganado la final cinco veces en los últimos diez años", manifestó que "eso no cuenta", dado que "la final es un partido" y está "convencido de que en un partido todo es posible".

"Si alguien ha demostrado que todo se puede conseguir en un partido, esos somos nosotros", señaló.

En ese sentido, profundizó en que "es hora de romper con la serie del Real Madrid", que se ha adjudicado sus últimas ocho finales, pero que "lo importante no es lo que pasó en esos ocho partidos, sino en lo que pase en el próximo".

Máximo respeto a Ancelotti

Sobre su rival en el banquillo, Carlo Ancelotti, comentó que tiene "tanto respeto" por el italiano que "nunca diría que tiene miedo" y dijo que "prepararse diez días antes del partido no es lo mismo que hacerlo cinco", en referencia al mayor descanso de que ha dispuesto el Borussia, que no jugó el pasado fin de semana.

"Ver a Ancelotti con su carrera, que tantas veces ha ganado esta copa, decir que está nervioso me dice que vamos por el buen camino. Pero el trabajo de un entrenador no es estar contento o nervioso, uno tiene que tener la sensación de que se está preparando bien. No es un problema estar nervioso, porque si estas nervioso haces todo lo que haga falta para prepararte", esgrimió Terzic.

Cuestionado por las claves del conjunto blanco, el alemán de origen croata destacó que "cuando uno ve los partidos del Real Madrid en la televisión y analiza al rival en el estadio o ve los vídeos de 'scouting', ve cómo son extremadamente buenos".

"La calidad suya es buena, han logrado renovar la generación de jugadores, sin perder jugadores. Quién hubiera dicho que tras la marcha de jugadores como Karim Bezema o Cristiano Ronaldo iban a seguir teniendo éxito, pero sus próximos diez años están asegurados de nuevo. Su próxima generación ya está hecha", destacó.