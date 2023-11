La Lazio se la juega sin Vecino, su hombre 'Champions'

Tres tarjetas amarillas seguidas, ante Celtic y Feyenoord le privan de estar en el partido más importante Un triunfo romano combinado con una victoria del Atlético clasificaría a ambos equipos

Para Maurizio Sarri, entrenador del Lazio, el uruguayo Matías Vecino es un jugador vital en su plantilla, intocable en Liga de Campeones pese a su poca presencia en Serie A, en la que solo ha sido titular en una ocasión. Este martes, el centrocampista no podrá jugar ante el Celtic al estar sancionado y deja al Lazio solo ante el peligro, sin su hombre 'Champions', sin el seguro personal del técnico napolitano.

El duelo ante el Celtic es fundamental para los romanos, que marchan segundos de grupo. Una victoria, teniendo en cuenta que Atlético de Madrid (1º) y Feyenoord (3º) se enfrentan, les dejaría muy bien colocados para la última jornada.

Pero el Lazio está teniendo una temporada movida en el campeonato doméstico con el mal estado de forma de Ciro Immobile, llega al duelo undécimo tras perder ante el Salernitana y, además, no podrá contar con su fijo en los partidos importantes por acumulación de tarjetas. Un drama que espera revertir con una clasificación a octavos en la vuelta a la 'Champions' tras tres años sin participar. Tres tarjetas amarillas seguidas, ante Celtic y Feyenoord, privan a Vecino de estar en el campo en la jornada más importante.

Vecino es un jugador fundamental para el Lazio en la máxima competición de clubes y Sarri lo sabe. Porque lee bien los partidos, es un termómetro para sus compañeros; es consciente de sus funciones y sabe generar el espacio para que sea Luis Alberto el que orqueste la jugada; y es capaz de hacer daño en el balón parado con su 1,90 m, así como llegar desde segunda línea con peligro. Es un jugador muy completo para la Liga de Campeones, capaz de decantar el partido sin hacer ruido.

Todo eso es Vecino para el Lazio en Liga de Campeones. A sus 32 años, el internacional uruguayo está de nuevo asentado en la élite del fútbol italiano. La rotura de menisco en su rodilla derecha en 2020 frenó su carrera en el Inter, con el que las dos últimas temporadas, la 2020-21 y la 2021-22, tuvo un papel secundario.

Sarri y la Lazio apostaron por él y han recuperado la mejor versión del centrocampista, que lleva ya más goles (3) que la temporada pasada (2) habiendo jugador menos de un tercio de los partidos.

En Liga de Campeones, precisamente ante el Celtic, fue fundamental con un tanto que abrió el marcador y con una actuación de contención en los minutos finales que permitió a su equipo seguir vivo en el duelo y acabar ganándolo gracias al agónico tanto del español Pedro Rodríguez.

Por eso la baja es tan dolorosa para Sarri, que además le convenció para quedarse en verano cuando el Galatasaray apareció para ficharle. Todo, como no podía ser de otra forma, al estilo Sarri. "¿Las palabras exactas que le dije para convencerle?: 'Vecino, no me toques los cojones, no puedes irte'", reconoció hace pocas semanas el técnico italiano.

"Si lo tienes en la plantilla es un cheque: tarde o temprano durante la temporada vas y cobras. Son 6-7 meses al año en los que está bien y es fiable. Nunca ha sido un jugador de dos cifras, pero tiene dos grandes cualidades: es fuerte en los remates de cabeza y también en la llegada desde segunda línea", añadió. Un tipo rentable, de esos que Sarri hace suyos en Liga de Campeones.