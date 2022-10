La Juve, a enderezar el rumbo

El conjunto de Massimiliano Allegri dispone de una oportunidad de oro ante la cenicienta del grupo, el Maccabi Haifa, para acercarse a PSG o Benfica y optar a pasar de la fase de grupos Los italianos todavía no han estrenado su casillero en Champions y en la Serie A se encuentran fuera de puestos europeos

Preocupante es la dinámica de la Juventus esta temporada en Liga de Campeones. El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri todavía no ha logrado la victoria y suma cero puntos en su casillero, tras caer derrotado por 2-1 ante el PSG y por 1-2 en casa ante el Benfica en las dos primeras jornadas.

Si la ‘Vecchia Signora’ quiere enderezar su rumbo de una vez por todas y poder optar a meterse en octavos de final, deberá vencer al Maccabi Haifa, equipo con el que comparte la posición de colista, aunque con peor diferencia de goles.

A priori, los ‘bianconeri’ no deberían tener problemas para superar a la cenicienta del grupo. No obstante, si no logran sumar los tres puntos en el Juventus Stadium, se encenderían todas las alarmas para un equipo que tampoco ha iniciado con buen pie la Serie A, donde se encuentra fuera de puestos europeos con tres victorias y cinco pinchazos (4 empates y 1 derrota).

No obstante, los italianos llegan en buena forma tras volver a la senda de la victoria con un 3-0 el pasado fin de semana ante el Bolonia.

Posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Danilo; Kostic, Paredes, Locatelli, Di Maria; Kean, Vlahovic.

Maccabi Haifa: Cohen; Cornud, Batubinsika, Goldberg, Sundgren; Haziza, Lavi, Fani, Chery; Pierrot, Atzili.

Árbitro: Sandro Schärer (Suiza).

Estadio: Juventus Stadium

Hora: 21:00H