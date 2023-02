Gregor Kobel, el hombre que secó al Chelsea en la Champions

Gregor Kobel fue el mejor de un partido en el que los focos apuntaban hacia Enzo Fernández y Jude Bellingham El portero del Borussia Dortmund desesperó a los atacantes 'blues' con sus paradas

El gran duelo de los octavos de final de la Champions League entre Borussia Dortmund y Chelsea tuvo una estrella inesperada. Mientras todos los focos se centraban en Jude Bellingham o Enzo Fernández, un muro llamado Gregor Kobel se alzaba en el Signal Iduna Park para convertirse en el héroe de la noche. El guardameta suizo firmó una de sus mejores actuaciones en el fútbol profesional frente al cuadro londinense, clave para conseguir el triunfo en el partido de ida en un escenario de gala.

El portero de 25 años desesperó a los atacantes 'blues' durante todo el partido con sus paradas. Su intervención más destacada, la mano espectacular que le sacó a Enzo Fernández en el último minuto del partido para evitar el empate. Ya cantaban el gol en el banquillo de Potter. Finalmente, el tremendo golazo de Adeyemi en el 63' fue suficiente para condenar al equipo londinense.

Gregor Kobel protagonizó la parada de la jornada ante un disparo de Enzo Fernández | Agencias

Su partido fue titánico. Las sacó de todos los colores. En 90 minutos registró siete paradas, realizó cuatro despejes con los puños, ganó todos los duelos que disputó (3/3). Con los pies, logró completar 5/18 envíos largos y cosechó un 67,4% de precisión en los pases, números bastante correctos para un guardameta. En 'Sofascore' le puntúan con un 9,2, muy distinguido del segundo mejor del partido, Emre Can (7.7).

Además de estar enchufado, el suizo también tuvo la suerte de cara. En la primera parte, João Félix estrelló el balón al travesaño en un mano a mano. En la segunda, tras frenar con dificultades un disparo a bocajarro de Koulibaly, apareció Emre Can para sacar el esférico bajo palos.

Emre Can sacó un balón en la misma línea de gol | Agencias

El Chelsea, negado con el gol

Desde la llegada de Enzo Fernández por 121 millones de euros, el Chelsea aún no ha ganado ningún partido. No pudo pasar del empate a cero ante el Fulham, volvió a empatar contra el West Ham en un partido marcado por la polémica -no les señalaron un claro penalti en los minutos finales- y suma la derrota frente al Borussia Dortmund (1-0) en la ida de los octavos de final.

Tal y como viene siendo habitual en los últimos compromisos de los 'blues', no consiguieron marcar. Esta vez la culpa fue de Kobel, pero el equipo de Graham Potter está acusando mucho el hecho de tener atacantes con 'mucho gol' pero no goleadores natos. Por el momento, deberán remar en Stamford Bridge para seguir vivos en la Champions.