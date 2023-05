Bernardo Silva: "¿Por qué deberíamos temer al Madrid?"

El centrocampista del Manchester Ciy aseguró que respetan al vigente campeón de Europa, pero no le tienen miedo El internacional luso aseguró que el éxito europeo del equipo blanco no se debe al escudo ni la camiseta, sino a sus jugadores

Todo el respeto, pero ningún miedo. Con esta mentalidad afronta el Manchester City el duelo de semifinales de la Liga de Campeones frente al Real Madrid. Así lo aseguró uno de sus estrellas, el centrocampista portugués Bernardo Silva, al ser preguntado por el duelo contra los blancos tras la victoria liguera del pasado contra el Leeds.

“Les tenemos mucho respeto, sí, pero ningún miedo. ¿Por qué deberíamos temerles?”, aseguró el internacional luso. Bernardo reconoció que el equipo llega en un buen momento a las semifinales de la máxima competición continental: “Intentaremos mantener el impulso que hemos construido durante dos meses para llegar muy confiados a ganarles, sabiendo que por algo ganaron la Champions League la temporada pasada”.

Preguntado por la influencia del escudo y la camiseta del Real Madrid en su rendimiento europeo, el jugador del City respondió que “no se trata del escudo, nunca se trata del escudo". "Si el Madrid no tuviera a (Luka) Modric, (Toni) Kroos, Vinicius, Benzema… no ganaría nada, porque la camiseta no lo hace por sí sola”, razonó.

“Seríamos estúpidos si no los respetáramos, pero tenemos ese objetivo (eliminar al Real Madrid) sabiendo que perdimos el año pasado en circunstancias difíciles. Esta vez intentaremos que sea diferente”, concluyó Bernardo.