¿Qué pasa con Vlahovic?

El serbio no está en su mejor momento y el encaje en la Juventus sigue presentando dudas Sus números han bajado notoriamente, pero las sensaciones son todavía peores

El delantero de la Juventus, Dusan Vlahovic, sigue despertando dudas en Turín. Tras un traspaso de 70 millones de euros más 10 en variables a principios del 2022, el jugador no ha terminado de explotar a las órdenes de Allegri.

El serbio, que ya ha dejado atrás unos problemas recurrentes de pubalgia que le han hecho perderse nueve encuentros esta temporada, ha firmado 10 dianas y cuatro asistencias, pero sus números no reflejan las sensaciones: el atacante participa mucho menos en el juego que su etapa en la Fiorentina y la presión del coste del traspaso sigue latente.

El ex del Partizán tan solo completó un remate a puerta en la derrota por la mínima ante la AS Roma y las críticas en la prensa italiana no se han hecho esperar. Incluso el propietario de la Fiorentina, Rocco Commisso, le ha atizado recientemente: "(Vlahovic) fue un buen negocio para nosotros, pero no para la Juventus".

No está en su mejor versión y la Juventus echa en falta ese perfil goleador. Pese a que Di María es la luz de este equipo, el técnico bianconero, Massimiliano Allegri, no ha dudado en defenderlo: "Está marcando menos que otros años pero lo está haciendo bien en el campo". Por lo pronto, no parece que la gran estrella vaya a perder peso en el equipo: la lesión de Milik y la ausencia de Moise Kean en la rotación le dejan como único referente ofensivo del equipo. Y, por lo que apuntan desde Italia, el jugador no saldrá: pese a los rumores que lo situaban en el Real Madrid, desde el club lo consideran un jugador intocable a falta de amortizar la millonaria inversión en el mercado de invierno del año pasado.

Números por debajo de lo esperado

Pese a que las cifras de Vlahovic no son alarmantes, o por lo menos no tanto como sus sensaciones tras superar la lesión, no deja de ser cierto que los números se alejan de su etapa en Florencia: el balcánico se apuntó 35 tantos en 2021 e igualó el récord histórico de Cristiano Ronaldo en el Calcio, que marcó el mismo registro en un año natural.

A las puertas de un cruce vital con el Friburgo en la Europa League, Vlahovic no termina de funcionar en el sistema de Allegri y algunas alarmas se han empezado a encender. Ante el equipo de José Mourinho tan solo tocó el balón en 18 ocasiones y no superó las dos cifras en el pase, algo que ha desatado la furia en los rotativos transalpinos.

Desde que aterrizara en Turín, el goleador ha firmado 19 dianas en 45 apariciones, mientras que su estancia en la Florentina se resolvió con 49 en 108 encuentros, además de ocho asistencias. Su olfato goleador le abrió las puertas de uno de los clubes más importantes, ahora en horas bajas: tras una tiranía absoluta, el club se ha quedado fuera de los dos últimos Scudettos, que han caído en manos de Inter (2021) y AC Milan (2022).