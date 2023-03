Mancini cuela a la Roma en zona 'Champions'

Los de Mourinho superaron a la Juve gracias a un gol del italiano en los primeros minutos de la reanudación Los romanos suman 47 puntos y se sitúan en la cuarta plaza adelantando al Milan

La Roma y la Juve cerraron la jornada dominical en el Olímpico de Roma con un partido muy equilibrado. El conjunto dirigido por José Mourinho buscó la victoria desde el pitido inicial con el objetivo de superar al Milan en la tabla y colarse en la zona ‘Champions’. Los de Allegri, por su parte, no prolongaron su pleno de victorias en Liga de febrero y comenzaron el mes de marzo con derrota.

FICHA TÉCNICA Serie A ROM 1 ________________ 0 JUV ALINEACIONES Roma Rui Patrício; Mancini, Smalling, R. Ibáñez; Zalewski (Karsdorp, 64'), Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum (Bove, 73'), Pellegrini (Belotti, 86'), Dybala (T. Abraham, 73'). Juventus Szczesny; Cuadrado (M. Kean, 89'), Danilo, Bremer, Alex Sandro (Bonucci, 46'), Kostic (Paredes, 77'); Fagioli (Chiesa, 59'), Locatelli (Pogba, 77'), Rabiot; Di María, Vlahovic. Goles 1-0 M.53 Mancini. Árbitro Fabio Maresca. TA: Matic (33'), Spinazzola (63') / Locatelli (31'), Kostic (75'). TR: M. Kean (90'). Incidencias Partido correspondiente a la jornada 25 de la Serie A disputado en el Olímpico de Roma.

Los tres puntos sitúan a la Roma en la cuarta plaza de la Serie A con 47 puntos, los mismos que el Milan, que cae a la quinta posición. Los de Mourinho lucharán con Inter, Lazio y Milan por las tres plazas de Liga de Campeones siguientes a la del Nápoles, que es líder con 15 puntos de ventaja.

Los blanquinegros no lo pusieron fácil y dominaron a los romanos en una primera parte en la que no se movió el marcador. Las mejores ocasiones de los blanquinegros estuvieron en las botas de Di María y de Vlahovic, pero el acierto de Rui Patrício y la mala puntería evitaron el gol visitante. Dybala dirigió los ataques de los romanos, que no consiguieron penetrar en el bloque defensivo visitante.

La charla de Mourinho en el descanso animó a la Roma, que abrió la lata en el primer tramo de la reanudación con un golazo de Mancini desde fuera del área. El italiano aprovechó un pase de Cristante para hacerse hueco en la frontal y colocar el balón al fondo de la red.

La Juventus reaccionó y buscó el empate, pero la defensa romana achicó agua y evitó los intentos blanquinegros. Justo antes del descuento, Moise Kean vio la roja directa por darle una patada sin balón a Mancini. El delantero cedido por el Everton solo llevaba 40 segundos en el campo, pues había entrado en sustitución de Cuadrado.