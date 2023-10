¡OFICIAL! El comunicado de Osimhen sobre el altercado con el Nápoles

Osimhen declaró su amor al Nápoles y defendió a su pueblo frente a las últimas acusaciones El delantero sumó su segundo gol en dos partidos tras el penalti errado que provocó lo acontecido

Parece que las aguas revueltas vuelven a su cauce. El delantero nigeriano del Nápoles salió con un comunicado para aclarar lo sucedido durante los últimos días a raíz de los vídeos generados por la cuenta de TikTok del propio club.

El atacante expresó su amor incondicional al conjunto 'partenopei', "FORZA NAPOLI SEMPRE" y explicó que aterrizar en la ciudad de Nápoles fue la mejor decisión para él. Además, Osimhen aclaró que "las acusaciones contra el pueblo de Nápoles son falsas. Tengo muchos amigos que son napolitanos y se han convertido en parte de mi familia y de mi vida cotidiana. Agradezco a los nigerianos y a todos por alzar sus voces para apoyarme y acercarse a mí”.

🚨 OFFICIAL: Victor Osimhen personal statement about Napoli & his situation.



“Coming to the City of Naples in 2020 was a wonderful decision for me. The People of Napoli have shown me so much love and kindness, and I will not allow anyone to come between us”.



“The passion of the… pic.twitter.com/mFHdySp0fT