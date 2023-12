Mourinho 'utiliza' a Guardiola para culpar a los suyos: "Le da una patada y elige otro..."

José Mourinho tuvo ayer uno de sus ya habituales arrebatos de furia derivados de un mal resultado de su equipo. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no fue el árbitro el foco de sus críticas. En esta ocasión le tocó a sus jugadores de la Roma después del empate contra el Servette (1-1) en la fase de grupos de la Europa League.

La Roma se adelantó en el minuto 21 con un gol de Romelu Lukaku, pero el empató en la segunda parte y dejó al equipo romano a dos puntos del Slavia de Praga en el Grupo G, complicando su acceso directo a los octavos de final.

El técnico portugués consideró que sus jugadores devaluaban la Europa League con su actitud en el campo: "Hay muchos que están en el banquillo y entran en la Serie A con una gran actitud, pero luego en la Europa League parecen vagos y no mejoran su juego. Ahora vamos a una eliminatoria, que será difícil porque será contra un equipo que viene de la Champions League. Quedan dos partidos europeos más y no quiero hacer un drama de ir al playoff. El drama, si existe, es la mala actitud que tuvieron estos jugadores y los que entraron. Hay jugadores que una vez más perdieron la oportunidad de demostrar su valía, como Aouar", comentó en 'Sky Sport Italia'.

Mourinho acusó a algunos jugadores de no tomarse en serio la competición: "Siempre son los mismos los que se mantienen concentrados durante los 90 minutos y no necesito nombrarlos. Luego hay gente que tiene un enfoque un poco superficial en este tipo de partidos. Es una lástima que haya una cámara en el vestuario, porque siempre les machaco. Nos tomamos ese momento del partido demasiado a la ligera. Realmente no lo entiendo. He jugado 150 partidos en la liga de Campeones que son mucho más importantes que este y mi motivación para estos partidos ha estado siempre por las nubes. Hay quienes nos dan todo los 90 minutos y quienes hacen la vista gorda ante esta competición".

Mourinho reconoció que no podrá tomar represalias contra sus jugadores: "¿Pagarán por ello? Guardiola puede hacerlo. Si no está contento con uno, se despide, le da una patada y elige otro. No puedo hacer eso aquí. Sólo puedo intentar presionarlos todos los días en los entrenamientos, para sacar lo mejor de ellos".