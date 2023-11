La 'lección' de Mou a Cesc: "Mientras no te despidan..."

Cesc Fàbregas se prepara para su debut como entrenador del primer equipo del Como: “Queremos el ascenso" El exblaugrana apunta que José Mourinho le dijo: “No eres un verdadero entrenador hasta que te despiden"

Cesc Fàbregas se estrenará este fin de semana como entrenador del Como, en la Serie B italiana. El que fuera su último club como jugador en activo ha apostado por el catalán.

Después de dirigir al conjunto ‘primavera’ (filial) del Como, el club del norte de Italia anunció al exblaugrama como técnico del primer equipo el pasado 12 de noviembre.

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport y que recoge 'As', Cesc se mostró muy confiado en su nueva etapa: “Quiero un equipo que ataque y que gane encuentros. El objetivo es subir a la Serie A y trataremos de conseguirlo".

El Como es ahora séptimo en la Serie B, a dos puntos del tercero, y anunció de manera inesperada la destitución de Moreno Longo, con buenos resultados, para apostar por el de Arenys.

“No me esperaba reemplazar a Longo -indica Cesc- ya que me llamaron el domingo para el anuncio y yo no sabía nada. Un día me pasará a mí también, es lo normal en este trabajo. De hecho, José Mourinho me dijo que no eres un verdadero entrenador hasta que te despiden”.

A la espera de estrenarse como 'allenatore' del primer equipo ante el Feralpisaló, colista de la categoría, Cesc insistió en su condición de técnico interino: “Estaré aquí 30 días y luego ya veremos. No podemos cambiar todo en poco tiempo. Conozco bien a los chicos y tenemos que ir paso a paso. Sólo el buen trabajo nos puede llevar a determinadas metas”.