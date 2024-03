El Inter 'vuela' intratable

Once de once. Han estrenado este 2024 por todo lo alto. Porque no, todavía no saben lo que es perder en estos dos meses de llevamos de año. Fuera de los focos y sin hacer mucho ruido, pero están siendo, sin duda, uno de los mejores equipos de la temporada.

Le lleva doce puntos a la Juventus, segundo clasificado en la Serie A. Y es que, a falta de apenas doce jornadas para poner punto final a otra temporada en Italia, el conjunto Simone Inzaghi lo tiene todo de cara para volver a levantar un 'Scudetto' tres temporadas después.

Alcanzaron la pasada final de la Champions, pero el Manchester City acabó con su sueño. Tras derrotar a Porto, Benfica y Milan en las fases previas a la gran final, los 'nerazzrurri' cayeron frente al todopoderoso equipo de Pep Guardiola (1-0). Y en esta presente edición, hicieron los deberes en la ida ante el Atlético de Madrid y tienen pie y medio en los cuartos de final.

Serie A - US Lecce vs FC Inter / EFE

UN INICIO DE AÑO PERFECTO

Hellas Verona, Monza, Atalanta, Fiorentina, Juventus, AS Roma, Salernitana, Lecce - en la Serie A - Atlético de Madrid - en Champions - Lazio y Nápoles - en la Supercoppa - no han sido capaces de plantarle cara a un Inter de Milán que sigue sin conocer la derrota en este 2024.

Y es que si nos fijamos en los otros grandes equipos de la temporada, no hay rival para este Inter. Ni Liverpool, Manchester City, Real Madrid o el 'SuperLeverkusen' de Xabi Alonso mejoran sus estadísticas.

El actual líder de la Premier League suma 11 victorias, un empate y una derrota en lo que llevamos de 2024; mientras que su perseguidor, el City de Guardiola, se apunta nueve victorias y un empate.

Por otro lado, el primer clasificado de LaLiga EA SPORTS, el Real Madrid, también se ha dejado puntos por el camino: 10 victorias, dos empates y una derrota.

Y el Bayer Leverkusen, que también está intratable en la Bundesliga y está invicto, no es capaz de llegar al nivel de los de Inzaghi: nueve victorias y un empate.