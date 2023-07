Ataques en Italia contra los fichajes de Lukaku y Cuadrado

Los 'tifosi' de ambos equipos rechazan la contratación de los jugadores "Ni en el metaverso", expresaban los aficionados del Inter ante la posible llegada de Cuadrado

El mercato de fichajes en Italia sube de temperatura tras los rumores que afirman un intercambio de equipo entre Romelu Lukaku y Juan Cuadrado. El 'Derby D'Italia' entre Juventus e Inter de Milán es tan real como que los aficionados de ambos clubes rechazan por completo la contratación de estos dos jugadores.

El más sonado de todos es el caso del delantero belga, que había jurado su amor leal a los 'tifosi' del Inter, "Si me llama el Milan o la Juventus, nunca aceptaría ir con ellos, yo amo al Inter", afirmó Lukaku.

Tras el gran desembolso de la entidad italiana por el delantero belga, Lukaku volvió al Chelsea a cambio de 113 millones de euros. Las ausencias en el 'once' titular llevaron al punta a desembarcar de nuevo en el Giuseppe Meazza, esta vez, en calidad de cedido.

Una vez acabado el curdo, todo parecía hecho para la estampa de la firma de Lukaku como nuevo jugador del Inter de Milán, pero voces decían que el delantero negociaba también su incorporación al conjunto juventino como reemplazo a Vlahovic. Esto llegó a los oídos de Piero Ausilio, que cerró la puerta por al exjugador 'nerazzurro'.

El problema del jugador es que se ha enemistado con el único club donde era bienvenido, ya que en Turín se considera persona non grata. Además de que el jugador no ha viajado con la plantilla del Chelsea para hacer la particular gira de pretemporada, por lo tanto, el futuro del belga aún es un interrogante.

Por otro lado, la posible llegada del colombiano al Inter de MIlán por una temporada ha levantado ampollas en toda la ciudad. No quieren ver a Cuadrado ni en pintura y así lo han hecho saber a través de las redes sociales, "Ni en el metaverso", expresaban los 'tifosi' del Inter.

Además, algunos de estos aficionados se trasladaron a las oficinas del Inter para expresar su descontento por la contratación del colombiano, incluso llevaron una pancarta donde exigían los motivos de su fichaje.