La vuelta de Neuer reabre el dilema de la portería en Alemania

Thomas Tuchel ha anunciado su regreso a la titularidad en el Bayern para medirse al Darmstadt Julian Nagelsmann deberá decidir en la selección si sigue apostando por Ter Stegen o recupera a Neuer

La vuelta de Manuel Neuer ya es una realidad. 350 días después de su último partido con la camiseta del Bayern de Múnich, el guardameta alemán volverá a ponerse los guantes. Thomas Tuchel confirmó en rueda de prensa que esta jornada frente al Darmstadt será la fecha marcada en el calendario para que se produzca su ansiado regreso.

Cabe recordar que Neuer se lesionó después del Mundial de Qatar y, por ello, lleva diez meses apartado de los terrenos de juego. La fractura de tibia y peroné que sufrió durante sus vacaciones, mientras esquiaba, hizo que el conjunto bávaro tuviese que buscar un relevo en la portería y, también, que la selección alemana apostara de una vez por todas por Marc André Ter Stegen.

En el Bayern siempre se consideró que la opción para sustituirlo sería para un período temporal. Por ello, Yan Sommer llegó a mitad de temporada y acabó marchándose en verano al Inter de Milán, donde buscaban un sustituto para André Onana tras oficializarse su salida al Manchester United.

El regreso de Manuel, marcado para antes del 2024, hizo que el Bayern de Múnich decidiese asistir al mercado aunque, en este caso, para no quedarse solo con un portero en plantilla durante este inicio de competición, ya que tan solo contaban con Sven Ulreich. No obstante, la inversión fue en búsqueda de un perfil de segunda línea que no pudiese hacerle sombra, como es el caso de Daniel Peretz (procedente del Maccabi Tel Aviv), quien ha disputado únicamente un partido en Copa contra el Preussen Münster.

Neuer en la recuperación de su lesión | BAYERN

Sin embargo, el debate que ha podido generarse con su vuelta nunca ha sido por su club. Ter Stegen lleva años esperando el momento para hacerse con el testigo de la portería teutona, donde Manuel Neuer ha sido titular hasta el último instante que ha estado disponible para su seleccionador, concretamente el último partido de fase de grupos frente a Costa Rica.

A raíz de su lesión, Hansi Flick decidió darle por primera vez la oportunidad, con continuidad, al portero del Barça. En ese sentido, Marc no ha desaprovechado ningún parón de selecciones para demostrar que debía hacerse cargo, definitivamente, de una de las posiciones más discutidas en su país.

"Soy el número uno en este momento. He esperado mucho tiempo hasta que llegara y creo que puedo aprovecharlo. Haré todo lo posible por mantener este estatus", declaraba en una comparecencia con Alemania.

Con la vuelta de Neuer y también la llegada de Julian Nagelsmann al banquillo alemán puede que se reabra un debate que, por rendimiento deportivo, no debería existir. Actualmente, Marc André Ter Stegen es considerado como uno de los mejores porteros del mundo. Es más, este lunes podría ganar el Trofeo Yashin al mejor portero del año. Mientras que, a sus 37 años, Manuel seguiría viviendo de aquello que fue algún día.