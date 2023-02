¡Más 'palos' a Neuer en Alemania!

Unas declaraciones, en una entrevista sin consentimiento previo del club bávaro, han desencadenado en una lluvia de críticas hacia el arquero El arquero está pasando actualmente por una mala etapa, tanto en lo deportivo como en lo personal

El arquero alemán, Manuel Neuer, concedió una entrevista, sin consentimiento previo del club, en la que habló sin tapujos y con la que le está lloviendo duras críticas desde Alemania.

Neuer concedió una entrevista al diario alemán Sueddeutsche Zeitung y la web británica The Athletic, en las que el guardameta no se mordió la lengua a la hora de hablar sobre Toni Tapalovic, ya exentrenador de porteros del combinado bávaro e íntimo amigo de Manuel, el cual fue despedido de la organización.

El arquero está pasando actualmente por una mala etapa, tanto en lo deportivo como en lo personal. Neuer es baja hasta final de temporada tras sufrir una fractura tibial que sufrió mientras esquiaba en sus vacaciones tras el Mundial de Qatar 2022 y muchos se atreven ya a vaticinar que es el final de la carrera deportiva del guardameta con el Bayern de Múnich.

"Algunas de sus declaraciones me parecen sencillamente vergonzosas", calificó Dietmar Hamann, ex del Bayern y analista de la cadena televisiva Sky. "Solo evidencia su vanidad, se pone a sí mismo en primer plano y no al club", prosiguió Hamann.

Declaraciones de Neuer

"Para mí fue un golpe, cuando ya estaba en el suelo. Sentí como si me arrancaran el corazón. Fue lo más brutal que he vivido en mi carrera. Y he vivido muchas cosas. Me he curtido. Pero lo que ha pasado ahora es de otro nivel. Todo el mundo en nuestro grupo de porteros se hizo pedazos. La gente se echó a llorar. Creo que eso lo dice todo. Los porteros somos un equipo dentro del equipo, pero Toni era popular entre toda la plantilla", dijo Manuel Neuer en la entrevista, sin previo consentimiento del club, en la que atizó al Bayern y sus directivos.

Lothar Matthäus, a leyenda alemana, también quiso aportar su opinión respecto a las declaraciones del arquero bávaro: “Definitivamente será difícil volver a armar este mantel cortado”. Matthäus cree que estás declaraciones traerán consecuencias negativas y también aseguró que "esas declaraciones fueron duras, pero nadie murió aquí. Tiene que ser consciente de su responsabilidad como capitán".