Nagelsmann: "Mi padre no dejó una nota de suicidio"

Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, ha explicado detalles muy personales de su vida en una entrevista en 'Der Spiegel'. El entrenador ha contado cómo vivió la muerte de su padre, cuando él solo tenia 20 años.

"A menudo pienso en ese día. Fue difícil. Mi padre no dejó una nota de suicidio, no hubo explicación", cuenta Nagelsmann en la entrevista. "La forma en que se quitó la vida dejó claro que su decisión era muy clara para él. Para la familia fue un absoluta mierda, pero me ayudó saber que él realmente quería morir y no se trataba de un grito de auxilio o una señal. Creo que tengo que respetar su decisión", afirma el alemán.

Un agente secreto

El técnico también explicó detalles de la profesión de su padre: "Creo que fue una combinación de su carga de trabajo y su estado general. Se notaba que estaba bajo presión profesional. Mi padre estaba en el servicio de inteligencia. No se le permitía hablar de su trabajo. Esa también era la razón por la que a menudo decía que todo era demasiado para él. Era una persona muy valiente".

"Creo que he aprendido mucho de él. Como entrenador, no pienso demasiado en lo que la gente piensa de mí o de mis decisiones. Sobre todo al principio de mi carrera. En mi primer partido como entrenador en la Bundesliga, en el Hoffenheim, puse cuatro delanteros. Todo el mundo pensó que estaba loco, pero conseguimos un punto importante. Ahora sopeso más las cosas, pero el valor de tomar decisiones lo heredé de mi padre", concluye Julian Nagelsmann.