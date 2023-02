La apuesta fallida del Dortmund con Malen

El sustituto de Jadon Sancho en el Borussia Dortmund no ha respondido a las expectativas Esta temporada solo ha anotado un gol en la Pokal ante un equipo de tercera. En la Bundesliga todavía no ha marcado y desde enero de 2022 no asoma por las alineaciones

Cuando el Manchester United fichó en verano de 2021 a Jadon Sancho, el Borussia Dortmund, además de cobrar 85 millones por el traspaso, buscó un sustituto que mitigara la marcha del extremo. Y se decidió por Donyell Malen, del PSV, por un precio 30 millones de los euros. Sin embargo, casi dos años después, ni el United ni el Dortmund han podido celebrar la inversión. Ni Sancho ha destacado en el equipo inglés, ni Malen ha sido el recambio de garantías que esperaba el equipo alemán.

El fichaje de Malen parecía estar avalado por sus estadísticas. El neerlandés venía de marcar 27 goles en 44 partidos con el PSV la temporada anterior. Pero el técnico Edin Terzic no ha sabido exprimir el talento de su joven extremo, con un rendimiento muy irregular y cuya tasación y rendimiento han disminuido notablemente.

Su primera temporada en el Dortmund no fue mala de todo, ya que Malen anotó nueve goles y dio ocho asistencias en 39 partidos, unos números aceptables para ser su primera campaña en la Bundesliga. Pero sus números han ido a peor en esta segunda temporada, en la que solo ha anotado un gol en la Pokal ante un equipo de Bundesliga 3. En liga todavía no ha marcado y desde enero de 2022 no asoma por las alineaciones.