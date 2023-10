La peor pesadilla para Neymar

Neymar ha sufrido más de 30 lesiones a lo largo de su carrera El brasileño se retiró en camilla en el partido ante Uruguay y se ha confirmado la rotura de ligamento cruzado y del menisco de su rodilla

Una vez mas Neymar JR tuvo que abandonar los terrenos de juego en camilla. La suerte no le sonrie al brasileño, que sufrió su rotura más grave en toda su carrera en el encuentro ante Uruguay: rotura de ligamento cruzado y del menisco de su rodilla. Le apartará de los terrenos de juego toda la temporada e incluso se podría perder la Copa América del 2024.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



