El presidente del Betis, contundente con Guido: "La oferta de renovación ha expirado"

Ángel Haro, Presidente del Real Betis, antes de partir a Zagreb para disputar el partido de vuelta del playoff de Conference League, ha comentado cuál es la situación con Guido Rodríguez y se ha mostrado pesimista con su renovación.

La renovación de Guido está siendo un 'culebrón' en los últimos mercados de fichajes del equipo de Heliópolis. En cada mercado su nombre sale a la palestra por una posible salida o bien por la deseada renovación. Este miércoles, Ángel Haro, Presidente del Real Betis, ha atendido a los medios antes de viajar a Zagreb para el partido que juega el próximo jueves el Betis de Conference League.

El Presidente se ha mostrado negativo con la renovación de Guido y ha afirmado que la oferta que tenía el jugador encima de la mesa ha expirado: "En su momento le hicimos una oferta, oferta que ha expirado, si quiere seguir en el club nos tendremos que sentar de nuevo a hablar. ¿A la baja? No." Pese a la negativa del jugador a renovar, Haro quiso aclarar que pese a la situación contractual, Guido lo dará todo en el campo: "Guido es un tío muy comprometido, está deseando volver cuanto antes y siga o no en el Betis, estoy seguro de que va a dar hasta el último esfuerzo en intentar que el equipo llegue lo más alto posible".

Guido no se cierra a hablar

Haro también comentó como ha sido la respuesta de Guido: "El jugador no está cerrado a hablar. Van pasando los días ... El fútbol es así, cuando a un jugador le quedan menos de seis meses y llevas un año intentando renovar y el agente no quiere y te da largas, puedes pensar que no renueva".

En su momento, Guido fue vinculado en la lista de pivotes del deseo de Xavi Hernández. Aunque, todo parece indicar, que uno de los equipos que se encuentra en la 'pole' para convencer a Guido es el Atlético de Madrid.

La polémica de Guido no puede afectar a un Betis que se juega el prestigio europeo este jueves en Zagreb. Los béticos deberán remontar el 0-1 tras caer en el Villamarín en un pobre partido de los de Pellegrini.