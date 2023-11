Guido Rodríguez y el Barça: ahora o nunca

El perfil del argentino es de los que más encaja en el club de cara al mercado de invierno La situación es rocambolesca: Guido acaba contrato, el Barça solo opta a una cesión y hay 'negocios' de por medio

El Barça trabaja de cara al mercado de invierno por si finalmente pudiera -y quisiera- incorporar a un jugador. A día de hoy no está clara la decisión que tomará el club, pero al margen de eso sí se está recopilando información respecto a jugadores potencialmente interesantes. Uno de ellos, y no es nuevo, es Guido Rodríguez, jugador que más se acerca a los parámetros que busca el club.

A sus 29 años, el centrocampista del Betis gusta porque garantiza rendimiento en el pivote defensivo. Internacional con Argentina, Guido tiene experiencia y, por supuesto, conoce LaLiga a la perfección. La parte positiva para el Barça es que el jugador acaba contrato a final de temporada y no tiene pinta de que vaya a renovar. Ante tal situación, el Betis podría abrirse a ingresar algo ahora antes de perderlo gratis en junio.

¿Qué sucede? Que por normativa, la lesión de Gavi solo habilita al Barça a una incorporación hasta final de temporada. Estaríamos hablando, pues, de una cesión. Eso convierte la hipotética operación en un rompecabezas. Guido podría recalar en el conjunto azulgrana solo seis meses y, después, comprometerse con el equipo que quiera.

Guido Rodríguez podría suplir a Gavi en el Barça | SPORT

Chadi Riad y Miranda, factores a tener en cuenta

¿Pero, qué ganaría el Betis soltando 'gratis' al argentino ahora? Hay que recordar que el club verdiblanco venderá a Miranda en enero y el Barça tiene el 40% de una futura venta. Además, los andaluces querrían hacerse con el 100% de los derechos de Chadi Riad. Es decir, ambas entidades tienen 'tratos' en marcha que podrían servir para equilibrar la balanza con Guido. Antes, claro, habría que encontrar alguna fórmula creativa para que el control de LaLiga no impidiera el trato.

El Barça no se precipitará ni fichará por fichar. Son muchos los filtros que cualquier jugador debe superar. Y, aunque en el club no es que estén especialmente 'enamorados' de Guido, sí creen que el argentino es de lo que más se acerca a lo que buscan, pues no es fácil tener a tiro un mínimo de calidad a precio muy asequible. Lo que sí parece claro es que entre el Barça y Guido será ahora o nunca.