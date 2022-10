Pellegrini-Mourinho, primer asalto por el liderato

El Betis y la Roma dirimen este jueves en el Olímpico romano el primero de los dos asaltos en siete días por la primacía del Grupo C de Europa League El equipo romano necesita la victoria en su particular coliseo si no quiere complicarse su paso a las siguiente fase de la competición y volver a caer a la Conference League

El Betis del chileno Manuel Pellegrini y la Roma del portugués José Mourinho dirimen este jueves en el Olímpico romano, en lo que será el primer enfrentamiento entre ambas entidades en partido oficial, el primero de los dos asaltos en siete días por la primacía del Grupo C de Europa League, que lideran los verdiblancos con seis puntos por tres de los italianos.

En un claro duelo de estilos con el denominador común del gen competitivo y ganador, los béticos, que llevan un pleno de victorias, y los romanos, que pincharon en la jornada inicial ante el Ludogorets búlgaro, se disputarán el liderato de su grupo en el partido en el Olímpico y en el que se jugará dentro de siete días en el Benito Villamarín.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini llega a Roma encaramado en el liderato con la intención de apuntalar sus opciones de clasificarse de manera directa y evitar así una fase clasificatoria adicional en el doble enfrentamiento que tendrá con los de Mourinho en los próximos siete días.

Un Mourinho que necesita la victoria en su particular coliseo si no quiere complicarse su paso a las siguiente fase de la competición y volver a caer a la Conference League, de la que son actualmente campeones.

La 'Loba' llega en buena dinámica tras la victoria a domicilio ante el Inter de Milan en Serie A y se coloca quinta en la tabla. Mourinho tiene a toda su plantilla disponible salvo a los neerlandeses Georgino Wijnaldum -lesionado de larga duración- y Rick Karsdop, y la duda del argentino Paulo Dybala, que acabó con molestias ante el Inter.

Formará con su habitual esquema de tres centrales, dos carrileros, el doble pivote del italiano Brian Cristante y el serbio Nemanja Matic para dar equilibrio en el eje central y se encomendará a la calidad de sus atacantes para generar huecos en la defensa.

La 'Joya' Dybala, si llega en condiciones al choque, se presenta como la mayor amenaza de un conjunto 'giallorosso' al que le cuesta desbloquear los partidos. El inglés Tammy Abraham será, seguramente, el nueve de referencia.

Recupera el chileno para el duelo en el Olímpico romano al lateral derecho franco-senegalés Youssouf Sabaly, recuperado de una lesión muscular que le ha hecho perderse los partidos ante el Ludogorets búlgaro, Girona y Celta, aunque para el costado diestro de la zaga podría contar con mayores papeletas el centrocampista canterano Aitor Ruibal.

Las rotaciones habituales de Pellegrini comenzarán en la portería con su compatriota Claudio Bravo en lugar del portugués Rui Silva, mientras que en el eje de la zaga podrían formar el argentino Germán Pezzella y el brasileño Luiz Felipe Ramos, quien no podrá jugar el domingo en Liga por su expulsión ante el Celta.

La derrota en Vigo ha dejado enseñanzas como la del riesgo de las 'desconexiones', por lo que la concentración y el ajuste del entramado defensivo serán las claves sobre las que el Betis querrá construir su juego desde la presión alta, la recuperación, la posesión y el toque.

Para ello, volverá al once titular bético el mediocentro argentino Guido Rodríguez, reservado en Vigo, y quien podría formar pareja en la zona de mediocampo junto al portugués William Carvalho, con opciones en la zona de creación para el mexicano Andrés Guardado.

Por delante, en la línea de tres mediapuntas, también regresará con galones el francés Nabil Fekir, quien dispuso de 45 minutos ante el Celta tras su lesión muscular en el Bernabéu, y que será la clave de bóveda del entramado de ataque bético, en el que es determinante por su manejo del balón, los tiempos y los espacios que crea y ve.

Con el brasileño William José da Silva como delantero centro en sustitución de Borja Iglesias, las opciones junto a Fekir y Sergio Canales pasan por el capitán Joaquín Sánchez, el extremo brasileño Luiz Henrique y el canterano Rodri Sánchez.

Pese a la línea y aportación ascendentes de Rodri y Luiz Henrique, Pellegrini podría optar por el peso específico de su capitán en un escenario y ante un rival de tanta enjundia como el Olímpico y el Roma para aportar aplomo y experiencia en una cita que, sin ser definitiva, sí podría ser determinante para encarrilar el pase de los verdiblancos.

Alineaciones probables:

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibáñez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo o Dybala; Abraham.

Betis: Claudio Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Canales, Fekir, Joaquín; y William José.

Árbitro: Matej Jug (SLO).

Estadio: Estadio Olímpico de Roma.

Hora: 21.00 (+2 GMT).