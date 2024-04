Ruud: "Quería mi revancha; sabía que estaba listo mental y físicamente"

El noruego Casper Ruud aseguró este domingo, tras derrotar al griego Stéfanos Tsitsipas en la final del Barcelona Open (7-5 y 6-3), que se sentía "listo mental y físicamente" para tomarse la "revancha" tras perder contra el heleno en Montecarlo (6-1 y 6-4).

"La táctica ha sido un poco diferente. Jugué más agresivo con el resto y me mantuve más cerca de la línea de fondo, porque la semana pasada en Montecarlo él tuvo demasiado tiempo para volear y no fui capaz de responder con la suficiente fuerza y profundidad para presionarlo", analizó el tercer cabeza de serie del Godó.

Ruud valoró que esta fue "una buena decisión", ya que le ayudó a "jugar más rápido y agresivo" ante un Tsitsipas que "es muy peligroso y difícil de batir cuando controla el juego".

El tenista escandinavo explicó que intentó "no pensar mucho en que era una final" y confesó que esta mañana tenía "un buen presentimiento". También subrayó que, a pesar de que no empezó "bien" el partido, fue capaz de "reaccionar y jugar muy bien tanto al final del primer set como en el segundo".

Asimismo, Ruud espera que esta victoria, que calificó como "un paso muy importante" en su carrera, pueda marcar "la diferencia entre ganar o perder" otras finales en el futuro. "Es algo sobre lo que construir para tener más confianza en futuras grandes finales", consideró.

"Este es el título más grande de mi carrera y significa mucho para mí. Es algo que hacía mucho tiempo que buscaba, nunca antes había ganado un ATP 500. Había llegado a algunas finales, pero siempre me había quedado un poco corto", comentó.

La sexta raqueta mundial destacó que la efectividad de su revés paralelo, un golpe que el año pasado no realizaba "suficientemente bien", fue una de las claves del encuentro: "Quizás no es mi golpe más típico, pero hoy ha funcionado bien y me ha dado algunos puntos importantes".

"Este año estoy intentando desarrollar muy juego en muchos sentidos para intentar sorprender. En los últimos seis meses, estoy dando pasos en la dirección correcta en mi juego y me alegra que esté surtiendo efecto", añadió.

Minutos antes, en declaraciones desde la pista central del Real Club de Tenis Barcelona-1899, que lleva el nombre de Rafa Nadal, Ruud se atrevió con el castellano para agradecer el apoyo del público, y aseguró que el abierto catalán ha pasado a ser uno de sus torneos favoritos.

"Rafa, pero también Robredo y David Ferrer me inspiraron cuando era joven con sus actuaciones sobre tierra. La determinación del tenis en España y en Barcelona es fantástica. Para mi este título es importante, porque pasé muchos años en España, y sin ellos no habría llegado hasta aquí", añadió, ya en inglés.