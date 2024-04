Horario y dónde ver por TV el Rafa Nadal - Álex de Miñaur: pista, orden de juego...

Rafa Nadal ha vuelto a lo grande. El tenista manacorí debutó en el Barcelona Open con una victoria de categoría contra el italiano Flavio Cobolli. El balear ha vuelto a su mejor nivel después de tres meses y medio sin disputar ningún partido oficial.

Su debut despejó cualquier duda sobre su estado físico. Rafa Nadal venció en dos sets a Flavio Cobolli, que estuvo excesivamente errático en el partido. A pesar de los errores de su rival, Nadal estuvo sólido en todos los aspectos, sirviéndose de un gran revés para poder vencer en su regreso a las pistas.

Su siguiente reto será contra Álex de Miñaur, que empezará su andadura en el Barcelona Open este miércoles. El tenista australiano será un obstáculo mucho más complicado que su rival italiano en primera ronda, así que deberá volver a mostrar su mejor nivel si quiere pasar de ronda en el torneo.

Nadal valoró su victoria después del partido contra Cobolli: "Un buen comienzo. Después de meses, cuando vuelves hay dudas a nivel físico. No se van en un día, cuando no juegas, necesitas días en el circuito. No sé cómo afrontar el próximo partido, es difícil plantearme las cosas de manera específica. No sé muy bien qué me puedo encontrar en mi cuerpo, voy día a día. Mañana un partido de máxima exigencia, habrá un ritmo que no sé si seré capaz de seguirlo. Habrá que intentarlo".

¿Dónde ver el partido?

El Barcelona Open Banc Sabadell, que se llevará a cabo del 15 al 21 de abril, ofrecerá una cobertura exhaustiva a través de varias plataformas de transmisión. Los espectadores tendrán la oportunidad de seguir la acción en RTVE+, Teledeporte, Esport3, Tennis TV (streaming) y Movistar+.

¿Cuándo juega Rafa Nadal su partido?

El tenista balear disputará su partido no antes de las 16:00 pm. justo cuando acabe el encuentro entre Alexandre Muller y Casper Ruud. Rafa Nadal volverá a la pista central en un partido donde tendrá a un rival mucho más complicado que en primera ronda.