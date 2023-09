Xavier Budó: "Hemos reducido el déficit de las secciones en un 50%"

"En el basket, pasaremos de -30 a -13 con unos ingresos de 21 millones" "El femenino es el camino. Tendrá unos ingresos de 17 millones y más de dos de beneficio"

Procedente del mundo del tenis, donde entrenó a Carla Suárez y Paula Badosa, Xavier Budó es el Director de Deportes Profesionales del FC Barcelona desde que Joan Laporta ganó las elecciones. Su reto es hacer que todas las secciones sean sostenibles.

¿Cómo ha sido el verano para Xavi Budó teniendo en cuenta los recortes que se han debido aplicar en las secciones?

Llevamos desde febrero-marzo trabajando en un comité de viabilidad creado por el club para cumplir dos planes de viabilidad, el que nos ha marcado el club con unos presupuestos asumibles y el que nos marca LaLiga para poder inscribir jugadores. Han sido seis meses muy duros y estoy muy contento con el resultado. Hemos logrado reducir el déficit histórico de las secciones y seremos igual de competitivos en todas ellas.

¿Y cómo se consigue eso?

Para empezar, teniendo un gran equipo de directores deportivos en todas las secciones. Teniendo en cuenta los contratos que teníamos, hemos reducido los gastos deportivos, los gastos en viajes, los gastos operativos. Además, hemos aumentado ingresos. Cuando llegué, ya monté una estructura nueva en la que cada sección tiene un área propia de gestión.

Con los presupuestos actuales, ¿los equipos pueden seguir ganando, sobre todo en Europa?

Sin duda. Si miramos equipo a equipo, en el basket hemos hecho una gran plantilla. Tuvimos que tomar decisiones duras con Mirotic y Jasikevicius, pero entramos en una nueva era, con un equipo que genera ilusión y que dará alegrías. En el balonmano, hemos perdido a hombres importantes como Ludovic Fabregas y Cindric y se ha lesionado Makuc, pero estamos seguros que el equipo que hemos hecho aspirará a todo. Como en el fútbol sala y el hockey patines. En el fútbol sala, hemos reducido la plantilla pero es competitiva y en el hockey, con el retorno de Matías Pascual, tenemos equipo para ganarlo todo. Y en el femenino, seguiremos siendo un referente mundial.

Las secciones han sido víctimas del Fair Play de LaLiga. ¿No es injusto que LaLiga las tenga en cuenta cuando otros clubs no tienen?

Las personas del club que están en contacto con LaLiga están trabajando en ello porque es cierto que ser el mejor club polideportivo del mundo no te puede penalizar. El femenino, por ejemplo, da beneficios y se debería tratar por separado.

Xavier Budó en un momento de la entrevista con SPORT | Javi Ferrándiz

¿Cuál era el déficit de las secciones y qué previsión hay para esta temporada?

Cuando llegamos el déficit de las secciones era de 50 millones de euros. Con la nueva estructura, cada sección tiene un área de negocio propia que optimiza y maximiza los ingresos y a la vez reduce gastos. Esto ha hecho que hayamos reducido ese déficit en un 50%. Para la temporada 23-24 está previsto que se pierdan 25 millones.

¿El objetivo final es que no presenten perdidas como el fútbol femenino?

El objetivo es que cada vez sean más sostenibles. Como el femenino. Cuando llegamos tenía un déficit en la cuenta de explotación de tres millones de euros. La temporada 22-23 la cerraremos a la par teniendo en cuenta que hemos tenido que pagar las primas por ganar la Champions y la previsión para la 23-24 es de unos beneficios de más de dos millones de euros. Hay una previsión de ingresos de 17 millones, con un gasto de 14,5. Ésto se ha logrado gracias a tener un área de negocio propia. Hemos hecho lo mismo con el basket y ahora lo haremos en los otros tres deportes.

El baloncesto

¿Cómo son los números del baloncesto?

En la época pre-covid, se ingresaban, como máximo, doce millones de euros. La temporada 22-23, los ingresos fueron de 17 millones y la previsión para la 23-24 es de 21 millones. El déficit en la cuenta de explotación será de 13 millones. Pasamos de -30 a -13. El Palau siempre está lleno y no es por casualidad. Cuando tengamos el nuevo Palau, el basket será sostenible y dará beneficios.

Se han aumentado mucho los ingresos por ticketing. ¿Qué números presenta el Palau y cómo lo han hecho?

Sabíamos que tenemos la mejor afición del mundo. Era cuestión de fidelizar a nuestros aficionados y encontrar nuevos públicos. Cada área tiene una doble línea, la dirección deportiva y la de negocios, que junto al departamento de marketing ha captado nuevos públicos. La parte deportiva ha logrado generar vínculos con los seguidores. Hemos salido del Palau, hemos organizado firmas de autógrafos, se han hecho actos con jugadores… Y el Palau también es entretenimiento. En la época pre-covid ingresábamos dos millones de euros. En la 22-23, los ingresos fueron de 4,1 millones.

¿La masa salarial del baloncesto era sostenible?

No. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles por el bien del club. Hemos tenido que poner al día los contratos para ser sostenibles y competitivos a la vez.

¿Se gestionó bien la salida de Mirotic?

Mirotic es un gran jugador y una gran persona, pero tenía un contrato fuera de mercado. Estuvimos negociando durante dos años para adecuarlo a unas condiciones que pudiésemos asumir. Una vez no hay acuerdo se le comunica la rescisión y el tema sigue en el departamento jurídico.

¿Cómo de necesario es el nuevo Palau para la sección?

Es imprescindible. En esta última temporada, se ha colgado el ‘no hay entradas’ en muchos partidos. Juan Carlos Navarro me decía que no recordaba un año con tanta afluencia y compromiso. El nuevo Palau es imprescindible para generar muchos más ingresos. Y en eso se está trabajando.

Xavier Budó en el Palau Blaugrana | Javi Ferrándiz

Pasemos al balonmano. ¿Qué ha pasado con Gonzalo Pérez de Vargas?

El club le ha podido hacer la mejor oferta de renovación conforme al plan de viabilidad que tenemos. Fuimos sinceros con él. Le dijimos que es capital para nosotros, pero que la oferta era la mejor que podíamos hacerle. Él también fue sincero y nos comunicó su decisión, ya sabida. Es una leyenda, pero nosotros tenemos que ser responsables y mirar la sostenibilidad del club.

¿Podrán seguir aspirando a ser campeones de Europa?

Seguro. Miras nuestra plantilla y pocos entrenadores la cambiarían por la suya. Hay mucha competencia en Europa y por ello tenemos que aumentar ingresos. Por ello es imprescindible este plan para cada sección. Para captar patrocinadores propios para cada una de ellas.

El femenino

¿El fútbol femenino es el ejemplo a seguir?

Se han hecho muy bien las cosas tanto a nivel deportivo como económico. Hemos tenido un aumento de ingresos en dos años del 200%. Se ha hecho un gran trabajo. Llenamos el Johan y la apuesta valiente de ir a jugar al Spotify Camp Nou ha salido bien. Los patrocinadores creen en el proyecto. Además, el modelo deportivo es diferencial, con Markel Zubiarreta al frente, el mejor director deportivo del mundo. Estamos trabajando para que no nos coman el terreno. Hemos renovado a la columna vertebral de jugadoras referentes e invertimos en jóvenes talentos referentes a nivel mundial. Así entran ya en el programa Barça Talents y garantizamos que llegarán al primer equipo.

¿Seguirá Markel Zubizarreta?

Lleva ocho años en el club y es el arquitecto de este proyecto. Empezó con jugadoras desconocidas que ahora son referentes mundiales. Es el mejor, pero como cualquier persona paga un precio por la presión a la que está sometido. Hablamos de este tema desde enero y nuestro trabajo es seducirlo para que siga.

¿Jugará esta temporada algún partido fuera del Johan?

Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para jugar en Montjuïc algún partido de Champions. Esperamos llegar a un acuerdo. Si no fuese posible, buscaríamos otros escenarios.

¿Qué le parece el ‘Caso Rubiales’?

Me alineo con el comunicado del club y las palabras del presidente. Estoy orgulloso de los valores que transmitimos nosotros y no me identifico con lo que pasó.

El año pasado se ganaron todas las Ligas. ¿Podrán repetir?

Nuestro objetivo siempre es ganarlo todo.