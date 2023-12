Habrá cambios en Mestalla

Las dos últimas y dolorosas derrotas del FC Barcelona pueden provocar cambios importantes de cara a esa "final" en Mestalla. Así la catalogó Xavi en la rueda de prensa posterior al partido en Amberes de Champions. Eso significa que puede caer del once más de un peso pesado tras el descalabro ante el Girona.

Para empezar, Joao Cancelo regresará a su hábitat natural, la banda derecha. Funcionó bien ante Porto y Atlético, pero no frente a los gerundenses. Y eso implicaría el regreso de un Alejandro Balde que no está cómodo este curso y al que Xavi debe recuperar. Le está costando ser diferencial a nivel ofensivo, puesto que, entre otras cosas, el curso pasado aparecía y atacaba mucho más el espacio y estos meses está más instalado en 3/4 de campo. En estático no puede explotar la mayoría de sus virtudes.

ARAUJO, INNEGOCIABLE COMO CENTRAL

En el esto de líneas puede haber más sorpresas. Jules Koundé también ha pegado un bajón y podría ser el sacrificado y empezar en Valencia desde el banquillo. Araujo-Christensen arrancarían de inicio. O el danés sería el sacrificado y decidiría Xavi mantener al galo, que empezó bien el curso pero no está fiable desde hace unos cuantos partidos.

El mensaje es que el técnico egarense va a 'inventar' poco y a ser práctico. Ronald Araujo es el mejor central del equipo y va a ser el líder desde esa posición del eje de la defensa. Cancelo ha venido para jugar en la derecha. Y Balde es una apuesta de club y necesita continuidad.

Lamine Yamal fue titular ante el Amberes / EFE

Arriba, también podría introducir varias modificaciones. En las alas, sobre todo. Lewandowski, pese a no pasar por un buen momento, sigue pareciendo intocable. Marc Guiu tiene números de repetir convocado, pero colocarlo como titular sería señalar muchísimo al polaco. Y poner mucha presión encima del chico. Magnífico revulsivo, eso sí, en la recámara.

¿CAMBIOS EN AMBAS ALAS?

Como comentábamos, en los extremos sí puede haber novedades. Lamine Yamal fue el mejor en Bélgica. Trabajó, robó balones (9, su récord con el Barça) y fue el único diferencial y el que mostró más lucidez arriba. En la izquierda, Joao Félix estuvo desaparecido ante el Girona y podría ser relevado por Ferran. El 'Tiburón' volvió a ver puerta y tiene que dar un paso al frente y consolidarse como titular.