Xavi ya tiene a su once de gala

Si hoy se jugara una final, el técnico saldría con Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, Busquets, Pedri, Gavi, De Jong, Lewandowski y Dembélé Con este equipo, el Barça sigue siendo potente a nivel ofensivo y mucho más compacto, sólido y equilibrado

Cuando los aficionados se empiezan a saber el once de su equipo de memoria es un indicativo de que las cosas van bien. Porque como bien dice el dicho, aquello que funciona mejor no tocarlo demasiado. Y trasladado a un equipo de fútbol, eso se traduce en que los jugadores cada vez se conocen más sobre el campo, generan más automatismos entre ellos y ganan confianza. Y eso lleva a sostener unos buenos resultados y mejor juego.

Lógicamente, con un calendario apretado y con una plantilla suficientemente larga y plagada de jugadores de calidad, Xavi debe hacer rotaciones en algunos partidos pero también ha quedado muy claro que ya ha encontrado a su once de gala. De eso no hay ninguna duda. Si hoy hubiera una final, independientemente de la competición, los que jugarían serían los siguientes: Ter Stegen en la portería, Koundé en el lateral derecho, Araujo y Christensen como pareja de centrales, Balde de lateral por la izquierda, Busquets, Frenkie de Jong, Gavi y Pedri en el centro del campo y arriba Dembélé y Lewandowski.

Los matices los tendríamos en cómo situar en el campo a los cuatro centrocampistas, si con doble pivote, con Pedri desplazado a la izquierda o Gavi (los dos han alternado este rol). Pero lo que si que parece evidente es que el técnico azulgrana ha renunciado a jugar con dos extremos abiertos en todos aquellos partidos que entrañan alguna dificultad o bien que son decisivos.

Y la prueba más evidente es que el once antes expuesto es el que utilizó ayer contra la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey, que era a partido único y con un equipo de calidad y en racha, y también en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid. Los de Ancelotti se vieron claramente superados por el vendaval de fútbol de los azulgrana en Riad.

Mucho deberán trabajar los demás jugadores para mover este equipo en los próximos partidos. Si no hay lesiones, no hay ninguna duda que estos serán los once que jugarán la eliminatoria contra el Manchester United en la Europa League y la semifinal de la Copa del Rey, que al ser a doble partido y en función del resultado de la ida si que permitiría a Xavi a hacer algún pequeño retoque.