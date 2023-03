Xavi se sincera sobre el estado de Pedri: "Esto no es una final"

Había fe en que llegara el tinerfeño, pero Xavi ha lamentado su baja y ha explicado qué sensaciones tiene una de sus estrellas "No tuvo buenas sensaciones, hablamos con él y le dijimos que no hacía falta que forzara"

Un clásico sin Pedri. Pierde el fútbol y, sobre todo, pierde el Barça. Xavi Hernández tenía fe hasta hace un par de días en poder contar con el tinerfeño para el Barça-Madrid de este domingo en el Spotify Camp Nou, pero el jugador no se sintió bien en la sesión del viernes. De hecho, ni se le vio saltar al césped en el entrenamiento previo de este sábado.

Obviamente, uno de los primeros temas que se han tocado en la rueda de prensa de Xavi ha sido el de cómo está y qué pasó exactamente con el centrocampista.

“Llegaba muy justo. Sabíamos que había riesgo. Ayer no se sintió al 100% y, si no está condiciones, lo mejor que puede hacer es recuperarse bien. Hablamos con él y le dijimos que no hacía falta que forzara. Es un partido importante que puede ser decisivo, pero no es una gran final. No queremos perder a Pedri dos meses más”, ha explicado el entrenador del FC Barcelona.

OBJETIVO A NIVEL DE JUEGO

Sobre cómo enfocar el partido sin Pedri y cómo rellenar su vacío, el técnico egarense ha comentado que "ese es nuestro objetivo, jugar bien sin Pedri. El único partido en el que no hemos sido dominadores fue el de Copa en el Bernabéu. Hemos intentado trabajar esto durante la semana. Veremos si podemos dominar ante un Madrid que, cuando aprieta arriba, es un equipo muy fuerte”.

Veremos si el de Tegueste consigue recuperarse bien y estar al 100% de cara a la vuelta del parón de selecciones. Sobre todo pensando en ese clásico de vuelta de Copa.