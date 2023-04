Xavi y Simeone: Tan lejos, tan cerca

Sus estilos son la antítesis el uno del otro pero pese a alguna polémica se respetan Al entrenador azulgrana ahora le dicen que ganará la Liga como hacía el 'Cholo'

Para Xavi Hernández el estilo es innegociable. Siempre ha sido uno de los máximos defensores del ADN Barça y nunca ha escondido que para él tan importante es ganar como el cómo hacerlo. Y considera que el mejor fútbol es aquel que busca el dominio del juego a través de la pelota y que tiene como gran finalidad marcar el máximo de goles y entretener a la gente.

Su apuesta a ultranza de este estilo ha provocado que algunas veces se le considere un radical y que se haya visto en medio de alguna polémica con colegas de profesión. Sin ir más lejos, sus críticas al césped del campo del Getafe que, según su parecer, dificultaban muchísimo la práctica del buen futbol, encontraron réplica en Quique Sánchez Flores, un entrenador, como la mayoría, más necesitado de sacar buenos resultados que otra cosa.

Xavi no es que no sea resultadista, porque también quiere y necesita ganar, pero mantiene que es mucho más fácil llegar a la victoria intentando ser protagonista en los partidos. Y cuando no lo consigue, le queda una sensación agridulce. "Hoy no podemos presumir del cómo. Este no es el juego que queremos. Queremos generar más ocasiones de gol", dijo después de ganar por la mínima al Real Madrid en el Bernabéu en el clásico de la Copa del Rey.

En cambio, el 'Cholo' Simeone, felicitó al Barça públicamente por esa victoria. Conseguida a base de un gran trabajo defensivo de todo el equipo. "El fútbol es un juego que alterna situaciones durante los partidos. El Barcelona entendió que necesitaba este partido para ganar y lo representó de la mejor manera. Las palabras son palabras. Cuentan los hechos, y lo hizo muy bien. El Madrid no tuvo ocasiones. Los felicito".

Dos maneras muy distintas de ver el fútbol

Ese elogio quizá no molestó a Xavi pero tampoco le debió hacer demasiada gracia. Porque el técnico del Barça ha protagonizado en los últimos años debates públicos con el entrenador del Atlético por las formas tan dispares que tienen de ver el fútbol.

Ambos se respetan pero están muy alejados de pensamiento. "No es el estilo que debe tener un equipo grande, como el Real Madrid y el Barcelona. Yo no disfruto viendo a gente que se encierra atrás. El Cholo Simeone contrarresta a la perfección las cualidades del equipo contrario. El Mundial de Sudáfrica nos lo llevamos ganando 0-1, 1-0, 0-1... pero siempre jugando bien al fútbol”, afirmó Xavi en 2016 en una entrevista a Universo Valdano.

El Barça es el último equipo que ha podido doblegar al Atlético en la Liga | EFE

Simeone le recordó esas palabras antes del partido de la primera vuelta. "Recuerdo una nota de Xavi en Universo Valdano en la que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes. Ahora tendrá la posibilidad, con la llegada de tantos futbolistas, ocho si no me equivoco, para utilizar tres en la parte ofensiva y poder desplegar lo que busca, quiere y se imagina y lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona", dijo.

Fue una manera elegante de retarle para ver si seria capaz de jugar con ese estilo, ese ADN Barça del que tanto presume aunque en la plantilla azulgrana ya no haya jugadores como Iniesta, Messi o Xavi mismo.

El argentino le mandó otro 'recado' después de vencer en Girona por 0-1. "Escucho a muchos estrategas que les gusta el fútbol bonito que ahora el 1-0 también les parece bonito. Y claro que lo es, hay una concentración alta, en la faceta ofensiva y defensiva".

Una Liga que ganará la defensa

Xavi ha trabajado este año para que el equipo juegue como el quiere. La referencia que fijó es la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Pero la realidad es que por diferentes circunstancias, el equipo no ha podido darle continuidad al extraordinario juego de aquel día en Arabia Saudí.

Aunque no era el plan inicial, muy posiblemente, Xavi ganará su primera Liga como entrenador gracias al buen trabajo defensivo y rentabilizando al máximo los goles conseguidos. De las 23 victorias conseguidas en el campeonato doméstico, nueve han sido por 1-0 o 0-1 (Mallorca, Celta, Valencia (2), Atlético, Getafe, Girona, Villarreal y Athletic).

Ronald Araujo, Xavi Hernández y Andreas Christensen | AFP

Pese a su antagonismo, en algunos momentos este Barça tiene similitudes con aquel Atlético de hace años, el que se sentía cómodo defendiendo resultados cortos, al que ya le parecía bien ganar siempre por la mínima y que basaba su fortaleza en una gran defensa.

Xavi, a lo largo de la temporada, ha ido modelando su discurso y dando más valor a las victorias aunque hayan llegado con un estilo radicalmente del que promueve. Sabe, quizá, que todavía necesita más tiempo para que su equipo juegue como él quiere siempre.

Pese a estar tan lejos del fútbol de Simeone, no puede esconder que durante muchos partidos de esta temporada su equipo ha ganado asemejándose demasiado a aquel estilo.

Lo que si que tiene claro Xavi es que esto simplemente se debe a la coyuntura actual y que no tendrá continuidad. "La afición del Barça no entendería la forma de jugar del Atlético, no encaja. No quiere decir que no tenga méritos ni sea competitivo. Es una realidad. No entenderíamos encerrarnos en un bloque bajo en el área. Es lícito y nadie te dice que no puedes ganar así. Ha ganado dos Ligas y ha estado cerca de las Champions. El Cholo Simeone es un gran entrenador, pero no es para el estilo del Barça. No es ninguna crítica". afirmó hace tiempo.