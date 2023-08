Xavi desvela el motivo de la suplencia de Gavi en Getafe

"No hay caso Gavi. El otro día no jugó por un dolor en la muela", reconoció el técnico egarense antes del duelo ante el Cádiz Gavi regresa hoy a la titularidad tras jugar tan solo unos minutos ante el Getafe, donde fue protagonista

Gavi es un jugador importantísimo para el Barça... y para Xavi Hernández. El técnico egarense, en la previa del duelo que enfrenta a los suyos ante el Cádiz, ha querido dejar claro que "no hay caso Gavi" y que la suplencia del canterano ante el Getafe se debe tan solo a un "dolor de muela" que le impidió poder ser de la partida.

"No hay caso Gavi. Es muy importante para el equipo, le imprime personalidad. El otro día no jugó por un dolor en la muela", indicó un Xavi Hernández que está encantado con el rendimiento del futbolista. Algunos creían que con los fichajes de Oriol Romeu y Gündogan, Gavi perdería protagonismo. Sin embargo, para el técnico no hay debate y seguirá contando con el canterano.

De hecho, ante el Getafe no fue titular por ese motivo, pero sí terminó siendo protagonista al entrar de revulsivo. Él fue clave en la acción del penalti que le hicieron a Araujo, pero el colegiado consideró que había tocado el balón con la mano e invalidó la acción.

Más allá del 'asunto Gavi', Xavi Hernández opinó de lo que sería el partido del Barça ante el Cádiz: "No voy a estar en el banquillo, por lo que no podré dar instrucciones, sufriré más, pero no cambia nada. Queremos demostrar nuestra mejor versión en nuesto primer partido oficial en Montjuïc. ¿Lamine Yamal titular? Creemos que nos puede ayudar, es muy maduro, marca diferencias y lo que vemos en los entrenamientos nos gusta mucho. Queremos atacar, somos un equipo ofensivo y veremos lo que sale. Vamos a intentar generar más ocasiones".