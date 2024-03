Xavi confirma sus demandas a periodistas: "No voy a tolerar mentiras"

Xavi Hernández confirmó en la rueda de prensa previa al FC Barcelona - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports que ha demandado a algunos periodistas tal como se ha publicado en las últimas horas. "No voy a tolerar la mentira ni la situación de inventarse cosas. Es el momento decir ‘basta’, que ya está bien", justificó ante los medios de comunicación.

"Esto es algo que no me había pasado nunca. Entiendo dónde estoy, pero hasta cierto punto. No voy a tolerar la mentira ni la situación de inventarse cosas. Es el momento decir ‘basta’, que ya está bien. Son mentiras muy grandes", respondió al ser cuestionado por las informaciones sobre sus denuncias a los periodistas Manuel Jabois y Javier Miguel, el primero por unas declaraciones en 'El Larguero' de la 'Cadena SER' y el segundo por un artículo en el que aseguraba que Xavi obligó a los miembros de su staff a poner los móviles encima de la mesa para ver quién filtraba noticias.

El entrenador del Barça se expresó de forma muy contundente sobre esta situación y dejó claro que, aunque entiende que su cargo conlleva críticas y mucho 'ruido' alrededor de su figura, no va a dejar pasar "mentiras".