Xavi admite que el Barça estuvo cerca de fichar a Morata

El entrenador explicó que habló con él tras llegar al banquillo del Barça No se pudo hacer la operación

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, admitió que estuvo muy cerca de fichar a Álvaro Morata por el Barça tras llegar al banquillo blaugrana, pero no se pudo dar. "Es cierto que quise ficharle. Hubo esa posibilidad. Estuve hablando con él y le quería en el equipo, pero no se pudo dar. Es un delantero que me gusta mucho".

Xavi indicó que "Morata es un grandísimo delantero. Es un futbolista generoso, que trabaja mucho para el equipo, trabaja mucho. Va muy bien a los espacios y ayuda muchísimo a sus equipos. A mi me gusta mucho la verdad. Con él y con Griezmann,el Atlético tiene una delantera de talla mundial".

El Brça intentó la llegada de Morata en el mercado de enero de 2021. Estaba cedido en la Juventus y no gozaba de muchos minutos por lo que debía volver al Atlético para pasar cedido al Barça. Finalmente, la Juve no quiso dar la autorización y la operación se cayó aunque estuvo muy cerca porque Morata deseaba vestir de blaugrana.