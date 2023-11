Vitor Roque, inminente

El Barça quiere contar cuanto antes con el atacante brasileño, que aún tiene tres partidos por jugar con el Athletico Paranaense Líbero tiene hasta el día 15 para abonar los 40 'kilos', pero el club maneja otras opciones temiéndose no harán efectivo el pago

Ansia entre el barcelonismo por ver en acción a Vitor Roque con la elástica azulgrana. Ya queda poquito. Si nada se tuerce, el atacante brasileño hará su debut el próximo mes de enero. Necesitará una lógica adaptación. A sus 19 años, el cambio será mayúsculo.

'O Tigrinho' regresó a los terrenos de juego el pasado día 25 después de una travesía por su grave lesión de tobillo. No jugaba desde el 22 de septiembre y, a pesar de que las estimaciones iniciales apuntaron a que no volvería a vestir la camiseta del equipo de Curitiba, lo cierto es que lo ha podido hacer. Y aún tiene otros tres partidos por delante para ir cogiendo el tono y ser importante para Wesley Carvalho. El Athletico Paranaense, octavo en la Serie A, tiene opciones de meterse en posiciones de previa de Libertadores.

Vitor Roque entrenándose con el Athlético Paranaense | Instagram

El futbolista mineiro disputará su último partido con la zamarra del conjunto brasileño el 7 de diciembre. Curiosamente, el derbi ante un Coritiba del que se acaba de desvincular Jesé (noveno club en su carrera con 30 años).

En el seno del FC Barcelona tienen clarísimo que la prioridad es el delantero. Y así se lo han comunicado al propio jugador y su entorno. Además, no llegaría como cedido. El club está convencido de que lo hará ya 100% en propiedad y también se ha informado sobre eso.

DOS ALTERNATIVAS A LÍBERO

Tal y como ha informado SPORT este jueves, la entidad presidida por Joan Laporta maneja dos alternativas en caso de que Líbero no abone los 40 millones de euros pendientes antes del próximo 15 de diciembre. En el Barça creen que no lo hará después de que la relación entre ambos quedase tocada cuando desde el club se pidió a Libero que anticipase el dinero en agosto para facilitar la inscripción de jugadores en LaLiga, algo que la sociedad alemana no hizo, obligando a que la junta directiva tuviese que presentar un aval de 20 millones de euros.

Vitor Roque se prepara para desembarcar en el Barça | Instagram

El club maneja dos alternativas en caso de que no fructifique la vía principal. Un fondo mexicano, con el que se lleva meses hablando, y un fondo asiático. Operación avanzada, por lo que hay 'calma' en caso de que no llegue la cantidad pendiente de Líbero.

UNA SEMANA DE VACACIONES

En ambos casos se incluiría un pago al contado que se usaría para crear el espacio salarial necesario para inscribir a Vitor Roque. Se descartaría, pues, usar el margen dejado por la baja de Gavi (ese 80% de su salario) para ese aterrizaje del atacante brasileño.

Así fue la reaparición de Vitor Roque tras superar la lesión de tobillo / | YOUTUBE

De esa forma, la idea del club sería que Vitor Roque viajara a Barcelona a partir del día 16 de diciembre. Como hemos comentado, el día 7 acaba competición con el Paranaense y disfrutaría de una semana de vacaciones. Lo ideal sería que empezara cuanto antes el periodo de aclimatación para poder llegar con más garantías al mes de enero. Previsiblemente, el debut podría ser el 4 de enero ante la UD Las Palmas.

MARGEN PARA OTRO FICHAJE

El Barça se guardaría la baza del hueco dejado por Gavi para incoporar a algún futbolista (centrocampista). Eso sí, el área deportiva es muy reacia a traer a cualquier jugador, consideran que sería un parche y que el perfil que podría llegar cedido no daría un salto de calidad. Y, en principio, no se contemplaría una cesión con opción de compra obligatoria. Eso sí, hay margen todavía para evaluar esta opción de fichar.