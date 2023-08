Una puerta abierta para Vitor Roque

El Barça es consciente de la dificultad de anticipar la llegada de Vitor Roque este mes, pero aún no quiere descartar esta posibilidad El margen del Fair Play Financiero existente se utilizará para intentar concretar la llegada, vía cesión, de Neymar Jr. y Joao Cancelo

La llegada de Vitor Roque al Barcelona apunta a enero de 2024, pero la dirección deportiva culé aún no quiere descartar por completo la posibilidad de anticipar a este mismo mes el aterrizaje del '9' del Ath. Paranaense, por el cual se pagarán 30 millones de euros de traspaso más variables que pueden alcanzar los 31 'kilos.

Antes de concretarse la llegada de 'Tigrinho', el club ha decidido que pondrá todos los recursos y esfuerzos en otras dos operaciones en curso. Dos fichajes de primerísimo nivel que, en caso de concretarse, permitirían al equipo dirigido por Xavi Hernández dar un gran salto de calidad: Neymar Jr. y Joao Cancelo, que llegaría en sendas cesiones.

Y para que ello sea factible, es posible que se acabe utilizado todo, o casi todo, el margen de Fair Play Financiero disponible. En las circunstancias actuales, para el Barça es mucho más fácil hacer encajar una cesión que no una inscripción que implique un valor pagado en concepto de fichaje.

La prioridad del Barcelona es Neymar y Cancelo sin olvidarse de los dos consiguientes planes 'B': Iván Fresneda, el 'avión' del Valladolid para el lateral derecho, y Joao Félix (que también llegaría a través de cesión) en lugar de 'Ney'.

Solo, en la recta final del mercado, dependiendo de cómo se han cubierto estas dos posiciones, el Barça podría plantearse una negociación con el Ath. Paranaense, que ya está apeado de la Copa Libertadores, para hacer posible la llegada de 'Tigrinho'.

El Barça ya sabe que el 'Furacao' pedirá una compensación económica para anticipar una llegada pactada para 2024, ya sea en enero o en julio. Y este pago adicional complica un poco más la situación a la hora de intentar inscribir al joven ariete de 18 años.

Hoy, el escenario que maneja el club es que, con las cesiones de Neymar y Joao Cancelo, la plantilla quedaría cerrada. Solo una salida, ahora mismo no programada, permitiría dar un empujón definitivo a Vitor Roque en dirección a Barcelona.

SE TRABAJA A TODO VAPOR PARA QUE NEYMAR VUELVA

Lo de Neymar Jr., avanzado en exclusiva en SPORT, es una bomba social y deportiva, pero para que sea una realidad depende de que se ponga en marcha un efecto dominó de una gran complejidad.

Para empezar, el PSG debe aceptar venderl al brasileño al Al Hilal, que dirige el carismático técnico portugués Jorge Jesus, lo que no es un simple transacción porque el 'OK' tiene que venir desde Doha y las relaciones políticas con Arabia Saudí y el pequeño Emirato no son de las mejores. Aquí entran cuestiones geopolíticas que van mucho más allá que la transacción de un súper astro de fútbol.

Neymar debe ponerse de acuerdo con el Al Hilal. Y, posteriormente, el club saudí tendría que cerrar la cesión por un año al Barça. 'Ney' , que ya tiene un acuerdo salarial con el Barcelona, regresaría al club catalán esta vez cobrando 12 millones netos.

Joao Cancelo, por su parte, sigue sin encontrar destino. Enfrentado con Pep Guardiola, el Manchester City tendrá que desprenderse de él en las próximas semana porque es inviable que no se produzca una salida. El campeón europeo priorizaba una venta, pero el futbolista aprieta para jugar en el Barça, donde solo puede llegar cedido.

Jorge Mendes, agente del lateral, se ha comprometido a poder encontrar una solución para su pupilo antes de que cierre el mercado. El súper agente trabaja para que su compatriota pueda vestirse de blaugrana.