Más velocidad para romper el guion del Inter

Si el partido de Milán era muy importante, éste del Camp Nou es decisivo, como si de una final se tratase y así ha de afrontarlo el conjunto de Xavi. El Barça está obligado a ganar, no ya para mirar incluso de aspirar a la primera plaza como sucedía en el partido de ida, sino para clasificarse como segundo y esperar posteriormente fortuna en el emparejamiento de dieciseisavos. Quedar fuera de la Champions el 12 de octubre, sería un drama de dimensiones insospechadas, en esta temporada tan peculiar por las condiciones del club.

Está claro que no ayuda el partido realizado ante el Celta, pero la Champions es otra cosa y con total seguridad los azulgranas cambiaran el chip. Papel complicado del cuerpo técnico para presionar a sus jugadores haciéndoles ver la importancia del partido y que al mismo tiempo no caigan en la ansiedad que acabe agarrotándolos. Lo que si está claro es que necesitará de mucha energía, intensidad y velocidad, pero al mismo tiempo de mucha cabeza, de paciencia y de no precipitarse.

MISMO GUION

No hay duda de que Inzaghi planteará el partido con el mismo guion de la ida, que tan bien le fue. Defender muy cerca de su propia área, en un bloque bajo muy compacto, cerrando los pasillos interiores y obligando al Barça a atacar por bandas, y tener que realizar los centros ante los cuales los italianos defendieron de maravilla, esperando algún contraataque que pueda sorprender al Barça.

Onana repetirá en portería, con la defensa de 5 hombres, todos con características defensivas; los 3 centrales -Skriniar- De Vrij y Bastoni-fuertes y contundentes, pero también con dos carrileros con cualidades defensivas como Darmian y Dimarco, que anuló a Dembélé en la ida con un gran marcaje y con las ayudas de Mkhitarian, siempre con un 2 contra 1.

Puede repetir el centro del campo, donde apostó por sus tres medios más creativos -Barella-Calhanoglu y Mkhitarian-, que tal vez puedan tener más posesión de balón del que tuvieron en la ida. Arriba pueden repetir las dos puntas mas rápidos y movibles -Lautaro Martínez y Correa-, pues se pueden encontrar con mayores espacios en terreno blaugrana, aunque los dos goles marcados por Dzeko en su último partido en la Serie A, podrían darle opciones en la punta de ataque.

El Barça debe ir a por el partido desde el minuto 1, sin prisas, pero sin pausas, imprimiendo un ritmo alto y una gran velocidad en la circulación del balón para impedir que los italianos defiendan cómodamente. Las bandas podrían ser una de las claves. En la ida se les controlo muy bien, pero debe insistir el Barça con Dembélé y Raphinha; Sergi Roberto dobló siempre por dentro a Dembélé, pero debe intentarlo también por fuera desdoblándose cuando Dembélé arrastre a su marcado hacia dentro, para poder hacer un dos contra uno en ataque, y no un dos contra uno en defensa como sucedió en la mayoría de las ocasiones en la ida con Dimarco y Mkhitarian sobre Dembélé.

Otro aspecto estará en la movilidad de Lewandowski intentando arrastrar a alguno de los centrales provocando espacios para que bien Pedri o Gavi puedan llegar desde la segunda línea. Finalmente, la anticipación en las vigilancias defensivas de los centrales azulgranas será básico para prolongar los ataques de los hombres de Xavi.