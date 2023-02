Varane: "El ambiente en Old Trafford será eléctrico, tendremos que controlar las emociones"

"Estamos preparados para ofrecer nuestra mejor versión y jugar igual o incluso mejor que en la ida", ha declarado el central francés en la previa de la vuelta de la eliminatoria de Europa League contra el Barça "Para nuestro proyecto, el siguiente paso es vencer a equipos como el Barça. Es un reto bonito y una buena oportunidad", ha añadido en rueda de prensa

Raphaël Varane, ganador de cuatro ediciones de la Champions League, domina a la perfección los ingredientes y el procedimiento para elaborar una receta vencedora para las eliminatorias continentales más exigentes. El central francés, uno de los pilares de la retaguardia del Manchester United, tendrá la misión de frenar a los delanteros del FC Barcelona para ayudar a su equipo a sellar la clasificación para los octavos de final de la Europa League.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el futbolista galo ha explicado que para ganar a un equipo como el Barça, el United deberá competir con “pasión, disciplina y convicción”. “El partido de ida fue de mucho nivel, entre dos equipos abiertos que presionaron arriba y con intensidad. Jugamos con carácter y personalidad y el resultado fue bueno para nuestros intereses. Pudimos marcar más goles. De cara a la vuelta, sabemos cómo queremos jugar. Y que debemos hacerlo con pasión, disciplina y convicción. Estamos preparados para el reto”, ha reflexionado.

El exdefensa del Real Madrid ha celebrado el crecimiento de los ‘red devils’ “en el último mes de competición”. “Hemos crecido mucho gracias a la mayor experiencia y mentalidad competitiva que tenemos. Estamos jugando con confianza en nosotros mismos y lo estamos haciendo con disciplina. Tácticamente sabemos cómo queremos jugar para ganar los partidos”, ha analizado. “Para nuestro proyecto, el siguiente paso es vencer a equipos como el Barça. Es un reto bonito y una buena oportunidad. Deberemos controlar las emociones, tener calma y creer en nuestras posibilidades”, ha añadido.

Varane, que ha avisado a los pupilos de Xavi de que “la atmósfera en Old Trafford será eléctrica”, ha mandado también un mensaje a sus compañeros: “Si queremos ganar, tendremos que estar a nuestro mejor nivel”. Según su punto de vista, las bajas de Pedri y Gavi serán “importantes”, pero no determinantes. “El Barça tiene una plantilla muy profunda. No sé cuál será el planteamiento de Xavi. Estamos preparados para ofrecer nuestra mejor versión y jugar igual o incluso mejor que en la ida”, ha finalizado.