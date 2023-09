Valverde: “Eso del ADN Barcelona es un poco milonga”

El entrenador del Athletic Club ha reflexionado sobre el estilo futbolístico del club azulgrana en una entrevista en 'Relevo' "Con Cruyff metíamos pelotazos a Alexanko cuando íbamos perdiendo", ha recordado

Ernesto Valverde, exentrenador del FC Barcelona, ha considerado que no sabe qué es “el ADN cruyffista” y que, para él, “eso del ADN Barcelona es un poco milonga”. En una entrevista a ‘Relevo’ previa al derbi vasco de este sábado en el Reale Arena (21.00 horas), el técnico del Athletic Club ha recordado su etapa como jugador en el Camp Nou y lo ha hecho con una opinión contundente sobre el estilo futbolístico.

“¿Si tengo ADN Gasteiztarra? Supongo, allí me crié. Lo de cruyffista me lo reivindicaron 500 veces y supongo que algo tendré porque, poco o mucho, haberle tenido de entrenador te marca. Pero también te digo que con Cruyff metíamos pelotazos a Alexanko cuando íbamos perdiendo. Pero eso del ADN es un poco milonga. Cuando sale un jugador bueno, dicen: ‘Ese tiene ADN Barcelona’. Cuando hay un jugador malo: ‘Ese no tiene ADN’. Claro”, ha reflexionado el Txingurri.

En la misma entrevista, Valverde también ha explicado cómo gestionó el hecho de dirigir un vestuario con Leo Messi. Ha asegurado que no es tan complicado ser su entrenador si “tienes en cuenta quién es”: “un jugador que sabes que te lo va a dar todo en el campo”. “Los jugadores tienen que ver que les puedes ayudar a ganar. Futbolistas como Messi, animales competitivos, tienen ciertas dosis de responsabilidad, llevan mucho tiempo echándose el equipo a la espalda y solucionando la papeleta. Tienen un estatus y te los tienes que ganar poco a poco”, ha rememorado.