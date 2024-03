Triple golpe 'mortal' para el Barça

El propio Xavi no lo escondía tras el partido. De cara, sin excusas y sin tapujos. “No hemos hecho un buen partido, es una oportunidad perdida. Hemos fallado, hay que reprocharnos cosas”. Difícil definir mejor lo que se vivió anoche en San Mamés, donde el golpe anímico no solo vino por el resultado y por haber perdido uno de los pocos trenes que quedaban para luchar por la Liga.

Los ‘mazazos’ se fueron sucediendo en un lapso de tiempo fatídico de 19 minutos. Entre el 26’ y el 45’ Xavi perdió a dos piezas indispensables como Frenkie de Jong y Pedri. Y, además, como él mismo admitió sobre el césped de La Catedral, serán para varios partidos. En definitiva, que ni uno ni otro podrán ser de la partida para ese choque fundamental tanto a nivel económico como deportivo ante el Nápoles.

Frenkie de Jong se lamenta tras lesionarse el tobillo / EFE

Regresando a lo que sucedió en el coliseo bilbaíno, no hay mucho que rescatar a nivel de juego y de sensaciones. El Barça era consciente de que necesitaba dar su mejor versión para sacar adelante un partido en un escenario imponente y ante un rival que llegaba con la moral por las nubes. Además, Valverde dosificaba a algunas de sus estrellas y, por ejemplo, Sancet, De Galarreta o De Marcos no eran titulares. Aun así, San Mamés rugía como nunca y el Barça no se encontraba cómodo. En ningún momento, de hecho, llegó a estar a gusto sobre el verde.

FALTA DE AMBICIÓN

Si de algo está careciendo el equipo a lo largo del curso es de ambición. De dar ese paso al frente y de ir a buscar los partidos. Tanto cuando se adelanta en el marcador como cuando está obligado a levantar un resultado adverso. Xavi insiste, y le creemos, en que no se trata de actitud. Pero lo que ha quedado de manifiesto durante innumerables ocasiones a lo largo de estos meses es que faltan argumentos futbolísticos.

RACHAS DE BUEN JUEGO A CUENTAGOTAS

No es fácil acordarse de las rachas de buen juego y sensaciones del equipo esta campaña. La segunda parte ante el Porto, el día del Atlético, los primeros 60-70 minutos en Nápoles. Demasiado a cuentagotas como para aspirar a cosas importantes. Y ayer en la capital vizcaína fue una muesca más de esa irregularidad que está enterrando las ilusiones y esperanzas del barcelonismo. Ayer se lanzó por la borda la ‘enésima’ oportunidad de subirse a la lucha por el campeonato. Pero me atrevería a decir que no sorprendió a nadie lo que sucedió en La Catedral. No fluyó prácticamente nada, las asociaciones habituales entre Gündogan, Lewy, Lamine, Cancelo y compañía brillaron por su ausencia y se funcionó a fogonazos.

Xavi Hernández fue amonestado en San Mamés / Valentí Enrich

Era un día para aprovechar el contexto y dar un golpe de efecto moral, sobre todo de cara a la afición y a generar un ambiente especial ante el Mallorca y luego en Champions. Otra oportunidad al garete...