Tremendo 'palo' de Gullit a Memphis por su ostracismo en el Barça

El ex futbolista cree que lo tiene crudo con un delantero como Lewandowski por delante "Creo que él piensa que es un jugador de talla mundial y puede serlo, pero esto hay que demostrarlo en el campo"

El futuro de Memphis en el Barça sigue en el aire y en Holanda están preocupados por el ostracismo de una de las figuras claves de su selección. El exdelantero Ruud Gullit expresó su descontento por la situación en el programa 'Voetbal Café' y dejó algunos palos para el propio futbolista. "Memphis tiene ahí un problema porque delante hay un jugador de talla mundial como Lewandowski. Para jugar en este Barça se debe reinventar en otra posición ofensiva porque, de los contrario, lo tendrá muy complicado".

Gullit esperaba que Memphis tuviera ahora más protagonismo por la sanción de Lewandowski pero empieza a tener claro que no será así. "Tienen a Lewandowski sancionado y ponen a Ferran Torres o a otros jugadores en la posición de delantero y a Memphis no. No lo puedo entender".

Y, a partir de ahí, también hubo cierta rajada en cuanto al rendimiento del futbolista. "¿Es Memphis un jugador de talla mundial? Puede serlo. En el Lyon demostró que sí que puede serlo, pero también hay que recordar que en el United fracasó y que ahora le está sucediendo esto en el Barça. Creo que él mismo se piensa que es un jugador de talla mundial, pero eso también hay que demostrarlo en el campo".