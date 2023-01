Tomás Mejías: De estar a punto de jugar la Kings League a medirse contra el Barça

El ex portero del Real Madrid firmó por el Ceuta poco antes de debutar con el equipo de Casillas en el torneo de fútbol 7 organizado por Piqué Es muy amigo del defensa azulgrana, Marcos Alonso, con el que coincidió en la cantera madridista

El equipo 1K de la Kings League es el que está presidido por Iker Casillas. El ex guardameta del Real Madrid había reclutado para sus filas a Tomás Mejías, un ex compañero suyo en el club madridista entre 2008 y 2013 y que se encontraba sin equipo. Pero cuando faltaban pocos días para el inicio del torneo de fútbol 7 organizado por Piqué e Ibai Llanos, Casillas recibió una llamada de su amigo para decirle que no podría jugar porque le había salido una oportunidad en el Ceuta. Lo ha contado al medio Relevo.

Y el destino quiso que pocos días después de firmar con el club ceutí, en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey quedara emparejado con el FC Barcelona. El premio 'gordo'. Hoy a las ocho le tocará defender la portería ante un equipo que tiene en sus filas a delanteros como Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres. "Su plantilla es de un talento tremendo. Si me pusiera a analizar su calidad como equipo no acabaríamos nunca, estaríamos todo el día, pero este Barça de Xavi destaca por el dinamismo que le da al balón, por su juego siempre vertical, por su seguridad defensiva, por su toque... Y en todas sus posiciones tiene futbolistas de talla mundial, que también querrán ganar la Copa. Es el Barça, un equipo que quiere ser campeón", ha reconocido Mejías en un entrevista en el diario Marca. También destaca mucho a Ter Stegen. "Es uno de los mejores porteros del mundo, en el juego con el pie, sin duda".

El duelo ante los azulgrana también le servirá para saludar a un muy buen amigo suyo que ahora juega en el Barça: Marcos Alonso. Los dos coincidieron en la cantera madridista y cuando Tomás Mejías se fue a Inglaterra para jugar en el Middlesbrough, Alonso se marchó cedido al Sunderland y los dos vivieron en Newcastle. También tiene buena relación con Jordi Alba, con el que coincidió en las categorías inferiores de la selección española.

Por su pasado madridista (llegó a ser el tercer portero del equipo durante la etapa de José Mourinho en el club blanco) el duelo de hoy ante el Barça será especial para él. Sueña con eliminarlos y que en los cuartos de final les toque el Real Madrid y volver al Bernabéu.