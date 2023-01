El Barça busca un suplente para Lewandowski

La salida de Memphis abre la puerta al Barça para mover ficha en el presente mercado y reforzarse arriba En el pasado invierno, los blaugrana ya cerraron la incorporación de tres delanteros: Ferran Torres, Adama y Aubameyang

Se esperaba un invierno tranquilo en Can Barça, pero el fichaje de Memphis por el Atlético de Madrid deja a los blaugrana con la posibilidad de sondear el mercado en la búsqueda de un sustituto del neerlandés. Xavi iniciará el segundo -y más importante- tramo de la temporada con un delantero menos, por lo que en los próximos 10 días, la dirección deportiva podría firmar una nueva incorporación.

El Barça ya cerró en el pasado mercado de invierno tres fichajes, todos ellos delanteros -además del regreso de Dani Alves-. Ferran Torres llegó procedente del Manchester City a cambio de 55 millones de euros, Aubameyang con la carta de libertad y Adama Traoré como cedido. Esta última fórmula es la que gana más peso en las oficinas del club blaugrana.

Así pues, se busca un delantero asequible, que asuma su rol de suplente de Lewandowski, de rendimiento inmediato, que su club le permita salir a mitad de temporada y que acepte un contrato de seis meses. Prácticamente, una quimera.

Por el momento, no ha trascendido ningún nombre. Aubameyang se ofreció a regresar al Camp Nou, pero su opción quedó descartada, dado que no puede ser inscrito en la Liga por no poder tramitarse tres operaciones en una misma temporada. Los blaugrana trataron de incorporar a Yannick Carrasco en el trueque por Memphis, pero el Atlético de Madrid se negó. Eso sí, cuentan con una opción de compra en junio por unos 20 millones de euros.

Bien es cierto que el club podría acabar tomando la decisión de mantener la plantilla actual y adecuar los contratos de Iñaki Peña, Araujo, Balde y Gavi con el 'fair play' generado con la salida de Memphis, entre el traspaso y el ahorro de su sueldo. Todo un encaje de bolillos.