Sensación de frustración, de impotencia, de tristeza en el seno del FC Barcelona. Por haber dejado escapar el último tren para subirse a la Liga. Pero también por el desenlace de la noche en el Santiago Bernabéu, con algunas decisiones arbitrales polémicas. Por ese gol fantasma de Lamine Yamal que ninguna toma ha podido afirmar o denegar.

En zona mixta, algo extraño, ha salido Marc-André Ter Stegen. También Ronald Araujo. Ambos se han sometido a las preguntas de radios, prensa escrita y televisiones.

Acerca de ese gol no concedido a Lamine Yamal, el teutón, que no se anda con paños calientes, ha sido claro: "Es una vergüenza que no encuentren un ángulo para chequear el gol... no tengo palabras para describirlo. Tiene mucho dinero, pero no para las cosas más importantes".

“Estoy totalmente de acuerdo con Ter Stegen. Es una vergüenza ", ha comentado poco después Xavi Hernández.