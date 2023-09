Ter Stegen: "Tengo gente que me asesora en temas importantes, pero mis facturas las pago yo"

Asegura que no hacerlo "no es la realidad. Te puede alejar de ella, de las cosas cotidianas de la vida... si dejas que todo te lo haga otra gente" Recuerda que "salir de casa fue importante. Maduré rápido. Aprendí a pagar mis facturas, a buscar, por ejemplo distintos seguros"

El guardameta alemán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, no responde al estándar de futbolista. Queda de manifiesto en una entrevista que concedió a 'El País' en la que aborda, además de temas deportivos, otros de su vida personal y cotidiana.

En un momento de la charla asegura recuerda que "cuando salí del colegio no estaba preparado. Ya estaba en la cantera del Borussia Moenchengladbach y cobraba una cantidad importante para un joven de 18 años". Agrega que "vivía con mis padres, no tenía gastos. Salir de casa fue importante. Maduré rápido. Aprendí a pagar mis facturas, a buscar, por ejemplo distintos seguros".

Ter Stegen, a continuación, reafirma sus palabras cuando le preguntan: ¿Usted paga sus facturas? Y asegura: "Lo hago yo. Tengo gente que me asesora para las cosas muy importantes, pero este tipo de cosas creo que cada uno se las tiene que gestionar".

Seguidamente se pregunta que podría pedirle a alguien que lo hiciera por él, pero "esa no es la realidad. Te puede alejar de ella, de las cosas cotidianas de la vida... si dejas que todo te lo haga otra gente. ¿Qué pasará en el momento que me retire? Ya no habrá gente para todo".

Presente y futuro

En la entrevista Ter Stegen desvela que es un gran aficionado al café. Al llegar a Barcelona lo tamaba en cápsulas, "supongo que como todo el mundo", pero ahora se lo prepara él. Le relaja. "Cada mañana yo me pongo con la cafetera", dice. Su afición (seleccionar los granos, pesarlos...) la ha convertido en negocio.

Sobre su futuro asegura que "sea lo que sea lo que vaya a hacer en el futuro, sea ligado o no al fútbol, siempre me va a ayudar [las incursiones en el mundo de los negocios] para entender las relaciones humanas. El fútbol se lleva mucho tiempo de mi vida. Hay un momento en el que necesito hacer otras cosas".