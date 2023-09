Ter Stegen analiza al Piqué empresario

El guardameta, que también tiene inquietudes como emprendedor, valor la valentía de su ex compañero "No tiene miedo a equivocarse, pero siempre hay un riesgo", asegura sobre las aventuras empresariales de Piqué

Marc-André ter Stegen es un futbolista con inquietudes más allá del fútbol. Su pasión por el café le llevó a invetir en el sector. El portero alemán lo hizo recientemente en 'Café de Finca', pero también ha apostado por otros sectores, como la empresa 'Kleta', de alquiler de bicicletas a través de suscripciones mensuales. En una reciente entrevista en 'ICON', revista de tendencias masculina de 'El País', habla sobre su faceta como emprendedor y, en ese sentido, no rechaza analizar qué tipo de empresario es Gerard Piqué, con quien compartió vestuario.

"Gerard no tiene miedo de equivocarse. Calcula las consecuencias, por supuesto, pero el riesgo no le hace pensar diferente. Seguramente tiene gente que le ayuda y en la que confía. Pero por más que tengas todo analizado, siempre hay un riesgo", asegura sobre el ex blaugrana, cuyos múltiples negocios combinó con su carrera como futbolista.

Y es que Ter Stegen explica que "al jugador lo preparan para ser el mejor en el campo, pero no en los negocios. No hemos estudiado nada y tampoco tenemos experiencia". Por eso tiene claro que "lo que tienes que hacer es prepararte. Yo he empezado a leer libros. Y es muy bonito, también es útil, pero lo que te marca la diferencia es la práctica".

En ello está: "Conocer a la gente, hablar del proyecto. Muchas veces te guías por sensaciones. El producto puede ser muy bueno, pero si no lo haces con la gente correcta, vas a fallar. Lo primero que hago yo es hablarlo con la gente que me asesora y luego con los abogados. La mayoría de las veces son cosas que no he visto nunca. Puede salirme mal, sí; pero me quedará la experiencia".