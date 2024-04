Tebas se pronuncia sobre el gol fantasma de Lamine Yamal al Real Madrid

El clásico entre Real Madrid y FC Barcelona del pasado domingo sigue coleando, sobre todo, por las decisiones arbitrales. El colegiado Soto Grado optó por anular un gol a Lamine Yamal, al considerar que el balón no había traspasado la línea de gol, contrariamente a lo que demuestran las repeticiones.

Esta controversia se habría evitado si LaLiga aplicase la tecnología del gol, en la que el reloj del árbitro vibra en el momento que el balón traspasa en su totalidad la línea de portería. Una herramienta que se utiliza en la Premier League, la Serie A, la Bundesliga o la Ligue 1; entre otras competiciones.

"No es una tecnología perfecta y esa es la primera de las razones. Pero no es solo eso: a lo largo de una temporada, los goles fantasma suceden en tres o cuatro ocasiones y si le sumas que no es perfecta, el valor es muy elevado para el uso que se le da: supone invertir entre cinco y seis millones por las dos categorías para usarlo una vez y con dudas", ha asegurado el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en una entrevista concedida a 'Expansión'. También ha añadido que "con el VAR, el 99% de las jugadas se pueden solucionar", a raíz de las polémicas surgidas tras el clásico disputado en el Santiago Bernabéu.

LaLiga en Estados Unidos

El presidente de la patronal, en la citada entrevista, también ha apuntado que, próximamente, LaLiga disputará algunos partidos en el extranjero. "No sé cuando, pero esta vez LaLiga sí jugará partidos oficiales en el extranjero, creo que podría ser en la temporada 2025/26. El partido oficial en EEUU reforzará nuestra posición en el mercado norteamericano, que es el segundo para LaLiga después de España. Vienen otras ligas muy competitivas así que no podemos hacer siempre lo mismo, nos adelantarían".