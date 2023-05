El sustituto de Busquets: no hay consenso por Neves, gusta más Amrabat

La salida del primer capitán precipita la búsqueda de un sustituto en el centro del campo Amrabat es el favorito, antes incluso que Gündogan para ocupar esa demarcación

El Barcelona lleva buscando un pivote hace tiempo para suplir a Busquets. Y uno de los nombres que figuran en la amplia cartera de fichajes es el de el portugués Ruben Neves.

No hay consenso dentro del club. No le ven como mediocentro y no juega así en los Wolves. En el club se decantan más por un jugador del estilo Amrabat incluso antes que Gündogan para esa demarcación.

El alemán sería volante pero nunca el sustituto de Busquets. Eso sí, todo, todo pendiente de lo que ocurra con el margen del Fair Play.