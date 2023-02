La hora de Sergi Roberto

Tras su gran partido ante el Cádiz, el de Reus apunta a titular en Old Trafford Xavi confía mucho en él y pidió su renovación, ya acordada y a punto de firmarse

Xavi siempre ha hablado de paciencia y de estar preparados para cuando se les necesite las veces que se le ha preguntado por futbolistas sin demasiadas oportunidades. Ha puesto como ejemplo a Kessie cuando se ha referido a jugadores como Ansu, Ferran Torres, Eric Garcia o Sergi Roberto.

Al de Reus, segundo capitán de la plantilla, le ha llegado ese momento del que hablaba el entrenador. Y Sergi Roberto está dispuesto a aprovecharlo. Cuando Pedri se lesionó ante el Manchester United, el de Reus fue el elegido para sustituirle. Ayer, ante el Cádiz, siguió en el equipo. Y con una actuación más que notable. Jugando en una posición avanzada en el centro del campo, donde más cómodo se encuentra porque ahí creció como futbolista en las categorías inferiores, inauguró el marcador. Un par de minutos después, asistió a Lewandowski para que el polaco marcase el segundo gol del Barça.

Sergi Roberto se ha ganado ser titular el jueves en Old Trafford. Regresa Sergio Busquets, pero no estarán ni Gavi ni Pedri. El canario estará alejado un mes de los terrenos de juego y el de Reus, que ante el Cádiz también actuó unos minutos como medio centro, apunta a cubrir su ausencia en muchos partidos. "Es muy injusta la crítica con él. Lo veo entrenar y cómo da el rendimiento y siempre es criticado. Y es de la casa y más culé que el palo de la bandera. Es de las situaciones más injustas que he visto en mi vida", dijo Xavi tras el partido defendiendo a uno de sus hombres.

A PUNTO DE FIRMAR

"Claro que quiero que renueve, para mí es una garantía", siguió el entrenador blaugrana. El de Reus, que acaba de cumplir los 31 años y esta temporada ha marcado tres goles en veinte partidos disputados, le da a Xavi muchas soluciones. Puede actuar en el centro del campo, pero siempre es un recurso para el lateral derecho, posición que ha cubierto durante muchas temporadas con más garantías que algunos de los especialistas que han pasado por el club. Es por ello que Xavi pidió a la dirección deportiva la continuidad del de Reus. El acuerdo es total y se firmará en los próximos días. Con las mismas condiciones económicas que quedaron fijadas el pasado verano, Sergi Roberto firmará por una temporada con opción a otra más.