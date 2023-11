¿Cuántos socios del Barça quedan por censar?

La campaña de actualización del censo acaba el 30 de noviembre y en el club están alarmados por la gran cantidad de socios que no han acudido todavía a su llamada No habrá una prórroga y desde el Barça se está intentando contactar con los que no lo han hecho

El pasado mes de marzo, el FC Barcelona puso en marcha una campaña para censar a todos sus socios, algo que no se hacía desde el año 2012. La campaña debía acabar a finales del mes de octubre, pero la junta directiva decidió alargarla un mes más ante los muchos socios que todavía no habían acudido a la llamada del club.

La próxima semana, el día 30, acaba el plazo y la preocupación en el club es grande porque de los aproximadamente 140.000 socios que tiene el Barça en la actualidad, 40.000 todavía no han actualizado sus datos, una cifra muy elevada. Desde el club explican que no habrá una nueva prórroga y esperan un empujón final gracias a las campañas de sensibilización que se están haciendo.

De hecho, en las últimas semanas, se está intentando contactar con los socios que todavía no han actualizado sus datos y se les intenta facilitar todo lo posible para que lo puedan hacer. Explican, sin embargo, que existen dificultades, pues todavía son muchos los que quedan y, además, un buen número de ellos posiblemente no sean las personas que utilizan el carnet y también algunos hayan fallecido.

La imagen del censo para los socios y las socias del club azulgrana | FCB

Desde el club, insisten que los socios que no actualicen sus datos no podrán renovar su condición, aunque esperan no tener que cumplir con la amenaza de que los que no cumplan, pierdan esa condición. "Los queremos a todos. Todos los que quieran seguir siendo socios del Barça, lo continuarán siendo, pero deben cumplir con un requisito que está en los Estatutos del club", apuntan. En el club, indican que facilitarán incluso el cambio de nombre en el carnet.

Objetivos

Tener totalmente actualizado el censo de socios es muy importante para el club. Lo es porque esta junta directiva desea que los contactos entre el Barça y sus socios sean por vía digital, pero también en su intento de seguir aumentando los ingresos del club. Saber la identidad de los socios y en una posterior etapa de los seguidores azulgranas es muy importante para poder monetizar el hecho de tener a miles y miles de simpatizantes por todo el mundo.